¿Cuánto vale un 'outfit' completo de la NFL?: dos parejas nos cuentan lo que se han gastado y no es poco

Dos parejas, atienden a 'El HuffPost', antes del partido de la NFL en Madrid.

Todos los aficionados de la NFL, sobre todo de los Washington Commanders y de los Miami Dolphins, miran este domingo a Madrid. La capital española acoge en el Estadio Santiago Bernabéu el primer partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, según sus siglas en inglés) en España.

El deporte norteamericano acumula millones y millones de seguidores por todo el mundo y, por primera vez, sus seguidores españoles lo van a poder disfrutar sin necesidad de gastarse lo que cuestan los billetes de un avión a Estados Unidos, buscar un hotel barato y conseguir las entradas del partido.

En esta ocasión, con solo haber comprado las entradas pueden disfrutar de un encuentro histórico en el templo del Real Madrid. Desde El HuffPost, nuestros compañeros Álvaro Palazón y Alfredo Pascual han preguntado a la gente en los alrededores del estadio en la previa del partido.

Entre toda la gente con la que han hablado, ha llamado mucho la atención lo que han hecho dos parejas que van a disfrutar de un domingo inolvidable por el partido y por lo bien que lo van a pasar.

Los cuatro han ido ataviados hasta arriba con camisetas, gorras, bufandas y sudaderas de los dos equipos. Sin duda, unos grandes seguidores de la NFL y que han explicado lo que se han gastado en sus outfits.

"La verdad es que es una oportunidad muy buena para que este deporte siga creciendo, porque tiene poca visibilidad en España. Hay más gente de la que nos pensamos que juega a este deporte en España", ha contado uno de ellos.

Tras destacar que es un deporte "muy divertido", otro de los protagonistas ha asegurado que se ha gastado unos 200 euros. "Las entradas alrededor de 200", ha contado, antes de que su compañero detallara su outfit.

"Cada gorra ha salido por 20 euros, la camiseta por 35 euros, la sudadera por 36, la bufanda 28 euros y los churritos estos 10 cada uno y las zapatillas a juego, 120 euros", ha contado. No sabemos si celebrarán algún touchdown, pero lo que sí ha bajado ha sido su cuenta bancaria.