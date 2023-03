El duro relato de un influencer sobre su infancia que ha estremecido a medio TikTok

El perfil de TikTok de @viviendoenlacall3 nació con el objetivo de mostrar a la gente cómo era subsistir diario en la calle. A raíz de esto, se ha vuelto uno de los tiktokers más conocidos, gracias a lo cual ha conseguido dejar de ser una persona sintecho.

La historia de este hombre es tan peculiar que ha sido entrevistado por el youtuber Jordi Wild, donde ha contado cómo vivió su infancia. El relato ha conmocionado a los usuarios de la plataforma.

Ha sido el internauta @viraltok16, una cuenta dedicada a recopilar contenido viral de todo tipo, quién ha publicado el momento en TikTok. Así, ha recopilado en pocas horas casi un millón de reproducciones y cerca de 100.000 'me gusta'.

"Agua con azúcar, ese era mi desayuno. Recuerdo a mis vecinos dándome de comer o bañándome porque yo me iba al relleno de la escalera y me quedaba allí hasta que me cogía algún vecino, me subía a su casa y me duchaba o me deba de comer. Eso son mis recuerdos", ha relatado.

Sobre su familia, ha asegurado que, aunque no sabe bien de qué trabajaba su padre, cree que "se buscaba la vida tocando la guitarra en el metro". En cuanto a su madre, ha contado que "una noche vino muy alterada" y pasó esto: "Me cogió la cabeza, me la puso en el coño y me dijo 'gracias a esto comemos'. Yo era un enano".

"Igual ese día venía de trabajar en la calle. No lo sé. Lo que sí sé es que se quedaba con la goma y la aguja colgando (del brazo) y totalmente trastocada", ha explicado.

El relato ha causado tanta conmoción en la plataforma que no ha dejado de recibir comentarios desde su publicación.