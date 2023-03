Deja 2 euros de propina en un restaurante extranjero y la reacción de los dueños es para verla 

El usuario de Tik Tok @Caminante.Rojo ha compartido en su perfil de la red social lo que le ha ocurrido cuando quiso dejar dos euros de propina en un restaurante de Tayikistán. El vídeo del momento lleva más de 385.000 reproducciones.

La conversación del cliente con los dueños del local comienza con él diciéndole que la comida estaba buenísima y, al pagarle, les dice que se queden el cambio, que era de unos dos euros.

El dueño del restaurante le comenta que si de verdad no quiere el cambio. Insiste en que no: "Son de propina para ustedes, quédeselos porque estaba muy rico". "Es para ustedes, estaba muy rico", repite una y otra vez ante la incredulidad de los regentes del negocio.

Al final, acaba yéndose del establecimiento con la invitación por parte de los dueños, muy agradecidos por el gesto del turista, de que vuelva cuando quiera.

"No se lo podían creer, alguna vez me ha pasado en mis viajes que no me aceptan la propina por su tradición, aquí me temía lo mismo", ha afirmado el usuario junto al vídeo del momento.