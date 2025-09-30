Eduardo Madina no eleva el tono, pero deja más que claro lo que piensa de la afirmación de Ayuso

El exdiputado del PSOE Eduardo Madina ha valorado en los micrófonos del Hoy por hoy de la Cadena SER la última polémica que generó este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante una entrevista concedida a Ana Rosa Quintana en Telecinco, la dirigente 'popular' afirmó que el lehendakari vasco, Imanol Pradales, le había dicho una consigna de ETA durante su discurso en un acto del PNV el pasado fin de semana.

"El lehendakari me mandó un recado un tanto preocupante porque lo de 'Ayuso entzun, pim pam pum', que es lo que vino a decir y es lo que se decía antaño, me parece preocupante. Y este es socio del Gobierno también", aseguró. Sin embargo, lo que realmente le había dicho fue "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun", que significa algo así como "Ayuso, escucha, Euskadi habla euskera".

Madina, sin elevar el tono, ha sido muy crítica con esta actitud de Ayuso: "Me parece una polémica rara la que ha montado porque implica varias cosas. Primero, un profundo desconocimiento de la historia del PNV, que no necesitamos defenderlo porque ya tiene quién lo hace que son sus dirigentes, pero en ningún momento de su historia, que yo recuerde, le he visto defender proclamas a favor de la violencia, todo lo contrario".

"Segundo, se lo dice en castellano, en inglés y en euskera. Le da un lenguaje múltiple con una lengua que existe en euskera y que muchos ciudadanos vascos la hablan y por eso son euskaldunes", ha proseguido.

Madina ha señalado que la afirmación de Pradales "está muy alejada de los ecos de los cánticos que esa parte de la sociedad vasca que apoyó a ETA gritaba en las calles con eso del pim pam pum, que era una amenaza velada de atentado terrorista o contra personas que la sufrieron hace muchos años ahí".

Además, el expolítico apuntó que nunca vio a Ayuso en esa otra época como "para andar desmontando una absurda escena que ha montado alrededor del día del PNV".

Finalmente, también señaló que "si lo que quiere es discutir de política con las que aplica el gobierno vasco, que está compuesto por el PNV y dirigentes del PSOE de Euskadi, no estaría mal escuchar un debate sereno que compare, por ejemplo, la financiación en Educación, Sanidad o políticas públicas en Madrid y en Euskadi".

"Además, que compare también términos de cohesión social en un lugar y en otro en vez de entrar en debates absurdos y tratar de encontrar polémicas que no tienen sujeción porque se sujetan en una malinterpretación que ha hecho de las palabras de Pradales", ha concluido el exdiputado.