Para Iñaki López lo que ha hecho Ayuso con Ana Rosa Quintana es "lo último en política" para MAL

Isabel Díaz Ayuso ha sido, de nuevo, la protagonista de la semana después de su entrevista con Ana Rosa Quintana en Telecinco. Allí, además de comparar a los que hablan de Gaza con los expertos en Fórmula 1 de cuando Fernando Alonso ganaba mundiales, ha dejado una acusación contra el PNV que se ha demostrado falsa.

En dicha entrevista, la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que el lehendakari vasco, Imanol Pradales, le había dicho una consigna de ETA durante su intervención en un acto del PNV el pasado fin de semana.

"El lehendakari me mandó un recado un tanto preocupante porque lo de 'Ayuso entzun, pim pam pum', que es lo que vino a decir y es lo que se decía antaño, me parece preocupante. Y este es socio del Gobierno también", dijo Ayuso ante Ana Rosa Quintana.

Algo que, como se ha podido ver en un vídeo que ha compartido el propio PNV, es mentira. Por esta razón, el periodista Iñaki López ha querido dejarle un claro mensaje a Ayuso por hacer algo así: "Es lo último en política. Inventarse las declaraciones del otro para victimizarse".

Aimar Bretos, en la SER, también ha sido implacable con las palabras de Ayuso inventándose una amenaza por parte del PNV y jugando con ETA, con todo lo que ello supone.

"Ayuso entzun, Euskadi euskaldun", fue lo que afirmó Pradales que, como el presentador como ha explicado Bretos, quiere decir "Ayuso, escucha, Euskadi habla euskera". "Obviamente no es para nada la amenaza de muerte que suponía lo que dijo Ayuso. Pradales nunca ha amenazado a Ayuso, solo faltaría, pero ella se ha ido a Telecinco y le ha dicho eso a Ana Rosa Quintana", ha explicado.

Para Bretos, no es de recibo ver a "una presidenta autonómica difundiendo falsamente que otro presidente autonómico le ha amenazado".