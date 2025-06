El examen de Historia de España de la PAU en Andalucía es el más comentado, de largo: "Me quedo tiesa"

Es oficial. Con permiso de la prueba de Inglés de Cantabria y la de Lengua de Extremadura, el examen de la PAU de Historia de España de Andalucía es, de momento, el más viral de todos los que se han hecho este 2025.

En X tiene un alcance de un millón de personas alcanzadas y la mayoría de comentarios hace referencia a su dificultad. En el primer bloque preguntan por las etapas musulmanas en la península y en qué consistió la figura del valido en el siglo XVII.

El bloque dos, las dos cuestiones a abordar —se elige una— son las cortes de Cádiz y otro documento sobre los latifundios en España escrito por Pascual Carrión en el año 1932.

En la otra página se pregunta por una ilustración del acorazado Maine y tres preguntas más. Otra cuestión sobre los fueros y por último el bloque tres, donde piden elegir entre la revolución de 1917, la creación del Estado Franquista, los inicios del liberalismo en España y la Guerra colonial y la crisis de 1898.

Y las respuestas no se han hecho esperar. "Me quedo tiesa que miedo de examen", "veo mucho más asequible el de filosofía, al menos para mi", "en mi época estudiándote solo primo de Rivera sacabas el 10", "No había forma de estudiarte solo uno de los dos siglos que horrible" y "Caramba, la preguntita de los latifundios…", dicen muchos en redes.