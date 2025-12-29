El temporal pone bajo alerta a Valencia mientras buscan a dos desaparecidos en Andalucía

El temporal de lluvias ha dejado este domingo un balance trágico, con una persona fallecida y dos desaparecidas en Andalucía, y ha obligado a activar alertas, desalojos preventivos y dispositivos de emergencia en amplias zonas del este y sureste peninsular. Este lunes, con la mejora de la visibilidad, los equipos de rescate retoman por la mañana las labores de búsqueda de las dos personas cuyo paradero sigue sin conocerse.

En Alhaurín el Grande, la Guardia Civil localizó el domingo por la tarde el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres, de 53 y 54 años, que viajaban en una furgoneta arrastrada por la corriente. El vehículo apareció volcado en el cauce del río Fahala durante la mañana, sin rastro de sus ocupantes. El segundo hombre continúa desaparecido y el operativo de búsqueda se reanuda este lunes tras quedar limitado durante la noche por motivos de seguridad.

También permanece desaparecido un joven de Zujaira (Granada) que fue arrastrado por la corriente del arroyo de la Cañada, en el término municipal de Íllora, cuando intentaba cruzarlo en motocicleta junto a un amigo. El acompañante logró ponerse a salvo. El dispositivo localizó el domingo la motocicleta y continúa este lunes con efectivos de la Guardia Civil y especialistas del GREIM.

El episodio se inició con especial intensidad en la provincia de Málaga durante la noche del sábado al domingo, cuando la AEMET activó el aviso rojo por lluvias en la Costa del Sol y el valle del Guadalhorce. En municipios como Cártama, el río alcanzó un caudal máximo histórico de 5,77 metros, provocando inundaciones en viviendas, garajes y sótanos. En Málaga capital, Protección Civil recomendó a los vecinos de Campanillas subir a plantas superiores y se habilitaron alojamientos de emergencia. Las lluvias obligaron además a desviar vuelos en el aeropuerto de la Costa del Sol y a interrumpir servicios de Cercanías.

A lo largo de la tarde del domingo, el foco del temporal se trasladó a la Comunitat Valenciana, donde las lluvias se intensificaron especialmente en el sur y el centro de la provincia de Valencia. La Generalitat envió un primer aviso Es-Alert a las 15.30 horas al litoral sur tras elevarse a rojo el nivel de alerta por lluvias. Dos horas más tarde, a las 17.44, se remitió un segundo mensaje a toda la provincia para pedir a la población que evitara desplazamientos, se alejara de barrancos y cauces y no cruzara zonas inundables. A última hora de la tarde, el aviso se rebajó a nivel naranja.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, explicó que en varios puntos del sur de la provincia se han superado los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, con acumulaciones que han llegado a rebasar los 200 litros. La situación ha provocado problemas en la red de transportes, desalojos preventivos y cortes en el metro, aunque sin daños personales.

En la red viaria valenciana se contabilizan 11 carreteras secundarias cortadas y otras 13 con incidencias, principalmente por inundaciones y desprendimientos. En Metrovalencia, la Línea 1 permanece cortada en Godella, sin servicio entre Empalme y Bétera, y la Línea 2 entre Paterna y Llíria. El tráfico ferroviario se mantiene operativo, con reducciones puntuales de velocidad.

Durante la jornada del domingo se produjeron varias intervenciones de emergencia. En Carcaixent, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia evacuó a dos personas de 90 años con problemas de movilidad desde su vivienda en planta baja, utilizando una embarcación, con apoyo de efectivos de Alzira y del GERA. Además, siete personas quedaron atrapadas en cuatro vehículos en el barranco de l’Horteta, en Torrent, y fueron evacuadas sin heridos.

Siguen desalojados de forma preventiva 38 vecinos de La Pobla Llarga por riesgo de desbordamiento de un barranco, mientras que los vecinos de Benferri ya han podido regresar a sus domicilios.

Al margen de las lluvias, el temporal ha dejado también afecciones por hielo y nieve en el interior peninsular. La Dirección General de Tráfico informó de que a la 1.30 de la madrugada de este lunes permanecían 14 carreteras secundarias afectadas, con 12 cortadas en Andalucía, Asturias, Castilla y León y Navarra, especialmente en zonas de montaña de Almería, Granada, Salamanca y Sierra Nevada. En otras cuatro vías es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

Desde el ámbito institucional, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que mantiene un seguimiento directo de la situación y contacto con los alcaldes de los municipios más afectados. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, se ha puesto a disposición de las comunidades afectadas, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la ciudadanía mantener la “máxima precaución” y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Según la previsión de la AEMET, el temporal comenzará a abandonar la península a lo largo de este lunes, aunque todavía se esperan precipitaciones localmente fuertes en la Comunitat Valenciana, Baleares y los litorales de Almería y Murcia. Mientras tanto, los dispositivos de emergencia permanecen activos y las labores de búsqueda continúan desde primera hora de la mañana.