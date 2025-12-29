Julián, argentino, recuerda su primera Nochevieja en España: "Acababa de llegar y todos me miraban con cara de que así no funciona esto"

Julián Pérez es un joven argentino que vive en España desde hace un tiempo y ha contado en el programa Esto también pasará, cuyos presentadores son argentinos que se mudaron y cuentan su experiencia, cómo fue su primera Nochevieja, destacando algunas cosas que no sabía.

Ha comentado en el citado programa que cometió un error "muy fuerte de primerizo". En su fin de año en España le tocó la misión de comprar las uvas, por lo que cuando se juntó con las personas con las que iba a pasar la noche, le dijeron que hay que comer cada uva por campanada.

"Tú pones Televisión Española o lo que sea, pero tienes que ir comiéndote las uvas, el problema es que yo compré las uvas con semilla", ha revelado, llegando al clímax de la historia. El vídeo ha alcanzado más de 12.000 visitas

"Acababa de llegar"

Ha relatado que compró las uvas con semilla porque las encontró más baratas y no compró las "bolsitas" que venden en algunos supermercados de unas hechas para la Nochevieja. "Acababa de llegar y todos me miraban con cara de 'no, así no funciona esto, te vamos a echar de España'" ha ironizado.

Una de las compañeras con las que presenta el programa vivió algo parecido. Ha contado que durante su primer Año Nuevo, se dieron cuenta de que no compraron las uvas, pero a ella no le gustaban. "Me encuentro con las uvas que alguien fue a comprar a último momento y tenían semilla, tras la primera dije que hasta aquí llegué", ha contado.

"Encima voy a morir rompiéndome las muelas tratando de morder las uvas y encima quizás atragantada, no, no, toda una dificultad, hay que practicar ante lo de las uvas", ha concluido la joven argentina.

En cuanto a reacciones ha habido de todo: "Ojalá una uva por minuto". La usuaria @Itsane ha comentado que "lo normal es con pepitas, sin pepitas es una moda de hace unos años, antes no había y te las comes igual".