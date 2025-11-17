El hijo de Lydia Bosch cuenta lo que pasaba cada vez que iba al colegio

La infancia de una persona hija de famoso puede ser una experiencia compleja y variada, marcada tanto por privilegios como por desafíos psicológicos y prácticos. Estos niños suelen tener acceso a recursos económicos, educación de élite, viajes y experiencias que la mayoría de los niños de su edad no tienen, y es posible que el apellido o las conexiones familiares les abran ciertas puertas, como las del mundo del entretenimiento, desde una edad temprana. Sin embargo, estos críos también tienen que encajar la falta de anonimato y privacidad, que puede ser emocionalmente agotadora y generar estrés.

Es lo que ha relatado el joven Juan Martín Bosch, que se hace llamar Papriii en TikTok -donde tiene casi un millón de seguidores- y que es hijo de la archiconocida actriz española Lydia Bosch. En una visita al podcast ¡Vaya vaina!, el influencer explica cómo afrontaba desde su niñez la popularidad de su madre. "De pequeño, yo no era consciente de que mi madre era un personaje público y cuando iba a la puerta del colegio nos llevaba mi madre y estaba siempre lleno, en las fechas de nuestros cumpleaños, de paparazzis, prensa...", expone.

Alfonso de la Rocha, presentador del espacio junto a Dani Gordo, hace entonces una acotación para las nuevas generaciones, recordando que, "en su época, con lo del 1, 2, 3 y todo eso, fue una de las personas más famosas de España". Entonces, su hijo añade que le han llegado mensajes por Instagram "súper feos", de gente que incluso le confiesa: "yo con tu madre me masturbaba". Una declaración que genera un enorme impacto en el estudio -se oye un "¡Dios, bro!"-. "Eran cosas que decía: '¡Qué coj****!", reconoce Papriii.

"La gente no asocia que soy hijo de mi madre", abunda el entrevistado. "Y también lo prefiero, porque digo mi madre tiene un camino espléndido, es una profesional increíble, pero yo quiero que se me reconozca por propios méritos, no por ser hijo de", concluye. Mete el dedo en la llaga de uno de los problemas aparejados a ser familia de famosos o conocidos: que se te cuelgue la etiqueta de nepo baby si quieres seguir sus pasos o estar también en el candelero.

Según informa Divinity, Juan tiene 23 años y es el hijo mellizo de la actriz y presentadora, nacido junto a su hermana Ana. Es fruto de la relación que Bosch mantuvo con el arquitecto y empresario Alberto Martín, de quien se separó hace ya 16 años. El joven se ha convertido en un tiktoker, con una carrera rápida desde que cumplió su mayoría de edad, trabajada con vídeos frecuentes y variados. Se define como actor y actualmente trabaja con una agencia de representación para algunas de sus colaboraciones.

Pese a intentar hacer una carrera por sí mismo, en redes ha mostrado claramente que no oculta sus orígenes, declarando un cariño evidente por su madre. "Ya sabes que no me suelo abrir mucho y menos por aquí, pero quería aprovechar este día para agradecerte todo lo que haces por mi. Gracias, mama, por ser mi mayor apoyo. Gracias por nunca soltarme de la mano y por apoyarme en todas mis decisiones. Gracias por saber llevar mis inseguridades, mis miedos y mis defectos. Gracias por siempre tirar para adelante sean cuales sean las dificultades y circunstancias. Por mirar por mí siempre antes que por ti y, sobre todo, por enseñarme a querer de manera incondicional", escribió en sus redes con motivo del último Día de la Madre.