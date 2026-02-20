Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
CIS Castilla y León: Mañueco dependería de Vox para gobernar y el PSOE podría ser primera fuerza
Política
Política

CIS Castilla y León: Mañueco dependería de Vox para gobernar y el PSOE podría ser primera fuerza

El PP podría obtener entre 28 y 38 escaños, mientras los socialistas aspiran a lograr hasta 35. Izquierda Unida-Sumar no tiene asegurada su presencia en el próximo parlamento y Podemos desaperecería. 

Javier Escartín
Javier Escartín
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernandez MañuecoEuropa Press via Getty Images

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ganaría las elecciones del próximo 15 de marzo pero necesitará del apoyo de Vox para lograr ser investido. Es el principal titular que deja la encuesta del CIS publicada a tres semanas de los comicios y que incluye horquillas muy amplias en lo que respecta a la estimación de escaños para cada fuerza política.

Al PP le otorga entre 28 y 38 escaños. En 2022, Fernández Mañueco obtuvo 31. Mientras, los de Abascal mantendrían su tendencia al alza que ya demostraron en Extremadura y Aragón y podrían subir hasta los 19 escaños, frente a los 13 actuales. Su horquilla mínimo, sin embargo, también le dejaría con dos menos.

El PSOE, que ha bajado de forma considerable en las dos últimas citas autonómicas, aguantaría el tipo con un mínimo de 26 escaños (dos menos que ahora) y podría llegar a sumar 35. De ahí que el CIS que preside José Félix Tezanos le dé opciones también de ser primera fuerza política, aunque luego tuviera muy difícil poder gobernar.

En lo que respecta a las candidaturas de la España Vaciada, Unión del Pueblo Leonés obtendría entre dos y cuatro escaños (actualmente tiene tres), Por Ávila entre cero y uno (ahora, uno) y Soria ya también cero o uno (actualmente, uno). 

A la izquierda del PSOE, Izquierda Unida-Sumar podría sumar hasta cuatro escaños (aunque con el riesgo de quedarse fuera del parlamento) y Podemos desaparecería al obtener apenas un 3% del voto total. 

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política