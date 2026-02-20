CIS Castilla y León: Mañueco dependería de Vox para gobernar y el PSOE podría ser primera fuerza

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ganaría las elecciones del próximo 15 de marzo pero necesitará del apoyo de Vox para lograr ser investido. Es el principal titular que deja la encuesta del CIS publicada a tres semanas de los comicios y que incluye horquillas muy amplias en lo que respecta a la estimación de escaños para cada fuerza política.

Al PP le otorga entre 28 y 38 escaños. En 2022, Fernández Mañueco obtuvo 31. Mientras, los de Abascal mantendrían su tendencia al alza que ya demostraron en Extremadura y Aragón y podrían subir hasta los 19 escaños, frente a los 13 actuales. Su horquilla mínimo, sin embargo, también le dejaría con dos menos.

El PSOE, que ha bajado de forma considerable en las dos últimas citas autonómicas, aguantaría el tipo con un mínimo de 26 escaños (dos menos que ahora) y podría llegar a sumar 35. De ahí que el CIS que preside José Félix Tezanos le dé opciones también de ser primera fuerza política, aunque luego tuviera muy difícil poder gobernar.

En lo que respecta a las candidaturas de la España Vaciada, Unión del Pueblo Leonés obtendría entre dos y cuatro escaños (actualmente tiene tres), Por Ávila entre cero y uno (ahora, uno) y Soria ya también cero o uno (actualmente, uno).

A la izquierda del PSOE, Izquierda Unida-Sumar podría sumar hasta cuatro escaños (aunque con el riesgo de quedarse fuera del parlamento) y Podemos desaparecería al obtener apenas un 3% del voto total.