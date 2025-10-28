El mensaje de la exdirectora de la Biblioteca Nacional sobre la libertad femenina que todos deberían escuchar

La bibliotecaria y licenciada en Geografía e Historia Ana Santos, que ha trabajado como directora de la Biblioteca Nacional entre 2013 y 2024, ha presentado su libro Sembrar palabras. El despertar intelectual de las mujeres, que ha sido galardona con el Premio Espasa de ensayo.

Para hablar de su publicación, la especialista zaragozana ha estado este lunes en La noche del 24 Horas con Xabier Fortes, donde ha explicado los motivos que le llevaron a escribirla.

"Es una historia de 500 años durante los que yo he intentado reflexionar qué ocurrió para que las mujeres no fueran capaces de encontrar su propio camino en libertad y de manifestar sus ideas. La explicación lógica es que han tenido una dificultad muy grande para poder acceder a la educación, que ha venido marcada por la consideración social que se tenía de ella, que era la cuestión femenina", ha relatado.

Santos también ha querido mandar un mensaje a las mujeres de hoy en día, especialmente a las más jóvenes y especialmente tras los preocupantes datos del CIS que reflejan que el 21% ve como "buenos o muy buenos" los años de la dictadura de Francisco Franco.

"Dentro de este sentido pedagógico que he querido dar a este libro porque es muy importante que nuestras generaciones más jóvenes sepan que la libertad para ellas se alcanzó y se perdió y que por lo tanto puede volver a perderse", ha asegurado.

La autora del libro también ha recordado que "además se perdió relativamente hace pocos años" y ha destacado la importancia de que estas generaciones "tienen que saber cómo vivió la generación de sus abuelas y de sus madres en algunos casos".

"También que tienen que saber que puede volver a pasar porque este canto a la libertad y al feminismo, ya desde Cervantes e incluso casi desde antes, no lo perdamos", ha rematado Santos.