Tenemos un problema: hasta un 21,3% de los españoles considera que los años del franquismo fueron "muy buenos"
Hamás completa la entrega de los 20 rehenes con vida y ya están en suelo isralí, a la espera de la liberación de 2.000 presos palestinos
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha sacado a la luz estos datos por motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador en el que, además, un 17,3% de la población considera que el régimen democrático es "peor o mucho peor". 

La cruz del Valle de los Caídos.Getty Images

Suenan las alarmas. En unas cuantas semanas llegará el 20 de noviembre, fecha en la que murió en la cama el dictador Francisco Franco. Por ese motivo, el último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS) ha realizado a la ciudadanía diferentes preguntas para ver la perspectiva de los españoles de aquellos años oscuros en los que la dictadura gobernaba el país. Pese al medio siglo que ha trascurrido, los datos no son buenos. Según resalta el estudio, para un 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos", mientras que para el 65,5% fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%. 

El balance del barómetro va más allá y realiza preguntas que comparan el régimen democrático con la dictadura. En ese sentido, la mayor parte de los encuestados ha señalado que el modelo político actual es "mucho mejor o mejor" que el franquismo. Sin embargo, hay otro dato preocupante que ha señalado el CIS este lunes que refleja que un 17,3% de los españoles considera que la democracia es "peor o mucho peor" que los años en los que el miedo y la imposición era la norma.   

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el año pasado más de un centenar de actos a lo largo de este curso para conmemorar los 50 años de libertad en España por motivo de la muerte del dictador y del inicio de la Transición Española. El líder del Ejecutivo aseguraba que el país pasó de "ser una dictadura, pobre y aislada, a una de las democracias más plenas del mundo. Una economía moderna, abierta y sostenible, una sociedad tolerante e inclusiva, y una potencia internacional, comprometida con el multilateralismo, el europeísmo y la paz". Sin embargo, para un porcentaje significativo de la población aquel pasado sigue siendo mejor que el presente. 

La noticia surge en un año en el que el Congreso ha aprobado la ley para disolver algunas asociaciones franquistas en las que no entra, entre otras, la Fundación Francisco Franco porque los intentos de disolución siguen otro camino al depender del Ministerio de Cultura que encabeza Ernest Urtasun, de Sumar, que inició los trámites previos hace más de un año.

Además, el país también se encuentra en un momento de derechización en el que la inmigración incluso llega a ser el segundo problema de los españoles por encima de la calidad del empleo. Todo ello queda reflejado con el auge de Vox que ha dejado su huella en el último barómetro del CIS donde señala que sube cuatro décimas con respecto al barómetro de septiembre y se sitúa en el 17,7%, a sólo dos puntos del Partido Popular. Es su segundo mejor registro histórico en el CIS, sólo superado por el dato de julio (18,9%).

