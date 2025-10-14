El minuto de Lucía Caraballo con el que muchos se ven representados: "Yo he estado súper peleada con mi dulzura"
"No tener que ponerte directamente en una actitud más fuerte para que se te tome en serio se agradece mucho".
A la actriz Lucía Caraballo le ha bastado solo un minuto y medio para hacer toda una oda a la autoestima y a la autoaceptación durante una entrevista en el podcast Eh! (@ehuniverso) que ha sido aplaudida y compartida por muchos usuarios, quienes se han visto totalmente representados con ella.
"No tener que ponerte directamente en una actitud más fuerte o como más agresiva para que se te tome en serio se agradece mucho. Que el respeto se te dé y no lo tengas que ganar", ha defendido la intérprete.
"Y yo es que he estado súper peleada con mi dulzura, súper peleada con la ternura que sé que transmito. Pero es que al final digo: la bondad, la alegría, la simpatía, no me parece para nada que esté peleada con la inteligencia", ha confesado la artista.
"Si es que me parece una actitud que se toma cada día, si es que la simpatía es muy importante y se agradece muchísimo. Que a veces es difícil de tomar esa decisión de ser positiva", ha apuntado Caraballo.
"No tiene nada que ver ser positiva, ser alegre y ser capaz de ver las injusticias, ser capaz de tener criterio y de ver lo que está bien y de ver lo que no está bien a tu juicio y luchar e intentar cambiarlo. Creo que es una actitud que no siempre es fácil de tomar y que es una actitud como decisión", ha reflexionado la actriz.
"Me he peleado mucho y, por ejemplo, ahora lo noto como que somos super polares, o yo por lo menos. El año pasado estaba súper a la defensiva, intentaba evitar muchísimo mi lado más soft e incluso cambié como mi forma de vestir", ha recordado la intérprete.
"Estaba como muchísimo más a la defensiva, a la mínima saltaba. Y amistades que me hice el año pasado ahora flipan y me dicen: 'Dios que gusto Lucía, porque es que cuando te conocí me diste miedo'. Y yo: Ala, joe... pues no. Lo que estaba era pasando no el mejor momento de mi vida", ha relatado la entrevistada.
"Pero claro, es muy incómodo estar ahí, para mí por lo menos es súper incómodo. Si tienes tú la capacidad, descubrirás que soy más cosas que la primera imagen que tienes de mí; pero no me voy a pelear para que lo descubras. Y luego lo pensé y digo: "Si es que tú no me caes bien, ¿porque voy a intentar yo caerte bien?", ha concluido Caraballo.