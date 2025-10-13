Los dos minutos de JJ Vaquero en 'El Hormiguero' que todo el mundo debería escuchar: una experiencia que puede ayudar a muchos

Los humoristas Goyo Jiménez y JJ Vaquero han acudido este lunes a El Hormiguero para presentar su nueva película Sujétame el cubata y, durante la entrevista, JJ Vaquero contado una experiencia de lo más personal y sincera que puede ayudar a muchas personas que se vean en una situación parecida.

"¿Cómo pasa esto de la vida de la noche, la vida de la fiesta, y decir: Hasta aquí?", le ha preguntado el presentador del programa Pablo Motos a JJ Vaquero, algo a lo que el humorista ha contestado sin rodeos.

"¿Quieres la verdad? Me vi borracho en el entierro de mi suegra. Y bueno, pues hay cosas que... que ya está", ha confesado el también actor. "Y bueno, pues pedí ayuda y un profesional y todo", ha relatado.

"No me gusta tampoco mandar el mensaje de que con el deporte puedes dejar lo que creas que puedes dejar. Entonces, por favor, si alguien cree que tiene un problema que busque un profesional", ha destacado el artista.

"Sí que es verdad que el deporte ayuda. Ayuda a vivir mejor, ayuda porque además yo quiero hacer deporte bien, entonces tengo que dormir, tengo que comer sano... Y me gusta mucho, me pongo retos, soy competitivo conmigo mismo...", ha explicado Vaquero.

"Entonces es una ayuda increíble hacer deporte para cualquier persona que se le esté yendo la mano con la noche y quiera salir ya. Que ya se haya hartado, que vea que no es el sitio o que pensaba que él controlaba y se dé cuenta por un segundo de que él ya no controla", ha indicado el cómico.

"Luego hay una cosa, que yo me vi mintiéndome a mí mismo. Yo ya mentía a la gente, pero de repente me mentía a mí mismo. Me decía: ahora vas a bajar a la panadería a comprar pan. No bajaba a la panadería a comprar pan. Esa mentira se la había dicho la gente, pero a mí no. Y empecé a decírmela a mí", ha reflexionado.

"Y un día me pillé mintiéndome. Y dije: nada, esto no puede ser. Y entonces, como te digo, busqué ayuda con un profesional para cambiar de vida y dejar todo lo que me sobraba", ha continuado el humorista.

"Y luego volví al gimnasio, ¿sabes? Al gimnasio donde yo había hecho powerlifting de joven. Sabía que el powerlifting a mí me gustaba muchísimo, muchísimo. Me gustaba seguramente tanto o más como salir de fiesta. Entonces era un rival bueno para la fiesta", ha manifestado el cómico.

"¿Qué le dirías a la gente que está en la noche y que se está pasando y que piensa: 'Es que yo no tengo fuerza de voluntad'? Porque los primeros días serían los primeros días... Sin la noche, sin la fiesta", le ha preguntado también Motos.

"Lo primero que yo tampoco la tenía cuando me decía a mí mismo: ya no salgo más. Pero solo se lo dije una vez a mi mujer: 'Oye, quiero dejar de salir'. Y esa vez funcionó porque mi mujer se puso manos a la obra, y mi familia", ha recordado el actor.

"Entonces decir, verbalizarlo. Cuando piense alguien que está saliendo mucho de fiesta y tal pero se vea que sigue saliendo de fiesta, que él solo no lo puede frenar, que lo diga en alto, al de al lado", ha aconsejado el interprete.

"Que busque gente cerca, en la que confíe, y que se lo diga en alto. Y a partir de ahí, hay que tener fuerza de voluntad, pero todo es más fácil. Tienes que tener muy claro lo que te está quitando", ha subrayado el artista.