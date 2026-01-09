El misterioso puzle de 'Zona Gemelos' más allá del reality: un bar de shishas, dinero rápido y un imperio levantado desde Getafe

Carlos y Daniel, de ZonaGemelos , durante su retransmisión desde la Puerta del Sol de las campanadas en la Nochevieja de 2025.

La Casa de los Gemelos 2 tuvo un gran impacto mediático y en redes a finales de 2025. Por si no lo has visto nunca y te ha llamado la atención que el programa Equipo de Investigación programa en La Sexta le dedique hoy viernes a las 22:30 horas un programa, vamos a repasar todo lo que hay que saber sobre este programa, sus creadores, su contenido y todo lo que lo rodea.

La Casa de los Gemelos se ha colado en el feed de medio país por una razón simple: no funciona como un programa, sino como un directo infinito que luego se recicla en TikTok, X (antes, Twitter) y cualquier red con scroll. La idea: encerrar a varios tiktokers con perfiles extremos en una vivienda alquilada y dejar que las cámaras grabaran las 24 horas. Sin guion. Sin normas. Sin filtros. Un Gran Hermano hardcore.

La segunda temporada se estrenó el 7 de diciembre de 2025 y, según ABC, la gala inaugural llegó a superar los 200.000 espectadores simultáneos, con un premio de 100.000 euros en juego. Pero la noticia no es el qué, sino el cómo.

¿Quiénes son Zona Gemelos?

Carlos y Daniel Ramos, de Zona Gemelos, en uno de los vídeos de su canal dedicado a las citas a ciegas. Imagen canal YouTube 'ZonaGemelos'

Zona Gemelos es la marca de entretenimiento digital de Carlos y Daniel Ramos, dos gemelos de Getafe (Madrid) de 25 años. Comenzaron en internet como tantos otros, probando contenido variado. Con el tiempo viraron hacia el show en directo y la "telerrealidad" online.

Su contenido, como ves, se caracteriza por un tono directo y sin filtros, con retos, convivencia y momentos pensados para viralizarse, pero a qué precio.

El punto de inflexión: el fenómeno viral de La Casa de los Gemelos

La primera edición se estrenó en octubre de 2025, pero se canceló a las pocas horas por las peleas y situaciones conflictivas tan polémicas como virales. Ese "accidente" fue, en la práctica, el marketing perfecto: el formato pasó a ser un tema recurrente en redes.

La primera edición de La Casa de los Gemelos fue, directamente, un desbordamiento. Comida volando por los aires, peleas cuerpo a cuerpo al estilo pressing catch, escenas sexuales ante las cámaras, mujeres semidesnudas, amenazas con cuchillos de cocina y una concursante que llegó a perder el conocimiento tras consumir grandes cantidades de alcohol y cocaína, según relataron después los propios organizadores. Todo ocurrió en directo.

La segunda temporada ha intentado "atar cabos": cámaras 24 horas, normas algo más estrictas y hasta seguridad para separar a participantes cuando hay bronca. Casa "sin ventanas" y de un reality donde "no hay límites", con alcohol y personajes diseñados para el choque.

La Marrash (Triana Marrash) ganó finalmente con un 38,1% de los votos en la final del 31 de diciembre de 2025, llevándose un premio de 100.000 euros, muy superior a la mayoría de concursos y realities, y similar a lo que se lleva el vencedor de OT, aunque lejos de los 300.000 euros de Gran Hermano.

Los antecedentes

Antes de este formato, los gemelos ya se habían hecho un nombre como pronosticadores deportivos vinculados a casas de apuestas, con resultados discutidos y no pocas críticas.

A partir de ahí, su contenido fue derivando hacia terrenos cada vez más polémicos: peleas entre personas con enanismo, programas de citas para un asesino convicto o debates protagonizados por personas con graves problemas de adicción.

Entre los participantes había influencers cuya notoriedad se había construido a partir de su aspecto físico, enfermedades, adicciones o una absoluta falta de autocontrol (La Marrash, La Falete, Labrador, Eros Vidal...). Se intuía que una bomba de relojería así explotaría, y de paso, explotarlo económicamente.

La escalada fue tal que YouTube llegó a cortar la emisión en varias ocasiones por vulnerar sus normas. Mientras tanto, en Kick, plataforma mucho más laxa con el contenido violento e inapropiado, el directo llegó a concentrar más de 61.000 espectadores simultáneos, convertidos en testigos de una bacanal retransmitida sin apenas control.

Un poco sobre Carlos Ramos, de Zona Gemelos

Carlos es uno de los dos gemelos detrás del proyecto y aparece vinculado a sociedades, como Iniciativas y gestiones de eventos SL, donde figura como apoderado.

Daniel es el otro eje del dúo y también parte de la estructura empresarial del proyecto. Ambos se movieron en el mundo de los pronósticos deportivos y comunidades de pago. Su web y su canal derivaban a Telegram y vendían servicios ligados a apuestas.

Cuánto dinero tienen los gemelos de Zona Gemelos: negocios y dinero

Generan ingresos estimados entre 10.000 y 44.000 euros mensuales por streaming, más apuestas y votaciones, con un presupuesto de producción que ronda los 30.000 a 600.000 euros mensuales, según elcierredigital., aparte de suscripciones, Bits/donaciones y afiliados, con ganancias estimadas entre 18.000 y 46.000 euros.

Luego están las votaciones y patrocinios: 1,99 euros por voto en realities; 4.832 euros en una jornada (2.416 votos), según Hipertextual.

Eso sí, no hay cifras oficiales, pero con estos ingresos brutos millonarios en 2025 (streaming + apuestas), se les puede calificar de "millonarios", con una fortuna gestionada por Luis Salvador (sobrino de productor de El Hormiguero).

Qué significa que Zona Gemelos sea el reality que manda en la era YouTube

Respuesta sencilla: porque no depende de la televisión. La TV tiene parrilla, anunciantes, estándares editoriales y regulación. Esto, no. Se apoya en plataformas y en un modelo donde el espectador paga, vota, comparte y convierte una escena en tendencia.

Luego está la clave cultural es que el programa no "vive" en el directo: vive en el clip. Y ahí TikTok y X hacen el resto. El resultado es un producto que, con polémica o sin ella, se alimenta de su propia conversación.

Y por supuesto, no habría estos formatos y contenidos si no hubiera demanda: el ser humano sigue ávido, más aún con la facilidad de la era de la información y redes, de polémicas, violencia, sexo, extravagancias y demás excesos.

Polémica por los anunciantes en La Casa de los Gemelos y denuncia

La Casa de los Gemelos no solo ha levantado polémica por su contenido extremo. También lo ha hecho por las marcas y anunciantes que aparecen, directa o indirectamente, vinculados al reality.

En España, la publicidad no está prohibida por aparecer en contenidos polémicos per se. Lo que regula la ley es el tipo de producto, el público al que llega y la forma en la que se comunica.

Medios como Antena 3 y Telecinco han criticado la emisión por considerarla "degradación máxima", señalando el daño que sufren los anunciantes.

La controversia ha derivado en una denuncia de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Qué dice la ley sobre la publicidad ilícita

Según el artículo 3 de la Ley General de Publicidad (Ley 34/1988), se consideran publicidad ilícita los siguientes casos: