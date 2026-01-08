Dos mesas no se presentan tras reservar en un restaurante lleno: el alegato del dueño es un aviso de lo que podría pasar en España

Nueva polémica en el mundo de la hostelería después del alegato que ha pronunciado el hostelero del restaurante La Costera, especializado en mariscos y pescados a la brasa, después de que dos mesas no acudieran a su reserva sin avisar estando el local completamente lleno.

No ha sido un día cualquiera, sino en pleno 6 de enero, conocido como el Día de los Reyes Magos, en el que los niños en España viven un momento mágico abriendo los regalos que Melchor, Gaspar y Baltasar dejan debajo del árbol de Navidad.

"Hoy, seis de enero, dos mesas que no se presentan, con todo preparado, con el personal adecuado para tener el mejor servicio posible y, después de confirmar todas las mesas, hay siempre alguien que quiere dar la nota, aparentemente", ha expresado en un vídeo publicado en las redes sociales (@lacostera.asador), que ha acumulado más de 60.000 visitas.

No pasa nada... Si al menos se avisa

El hostelero ha admitido y ha entendido que todos "tenemos problemas", pero también "todos tenemos un teléfono en el bolso para decir 'perdón, no podemos ir'".

"Innumerables mesas sin poder atenderlas porque estamos completos para después este resultado... ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a cobrar por reservas o cómo evitamos esto? Porque de verdad a mí esto me parece toda una auténtica alta de respeto, tanto a mí, al negocio, como al personal", ha defendido.

Ha concluido volviendo a insistir en que se debería avisar de que no es posible acudir a la reserva ante la pérdida de dinero que supone al no haber podido sentar a otra mesa.

Más de 1.300 comentarios

El vídeo ha generado tal debate que han sido más de 1.300 usuarios que han respondido al hostelero, con todo tipo de opiniones, sobre una posible solución al caso.

María Domínguez: "Cobrar reserva, sin ninguna duda, y por supuesto que es una falta de respeto muy grande".

Sara: "Hay que cobrar por adelantado, es una falta de respeto y educación, ¿qué pasaría si fuera al revés?".

Eva Rodríguez: "Nosotros cobramos al hacer la reserva, como es menú cerrado, tienen que abonar un 10%, esto ha sido el primer año que lo hemos hecho y no ha fallado nadie".

Jaume: "En los EEUU, muchos restaurantes exigen una tarjeta de crédito al hacer la reserva te informan que en el eventual caso de no presentarse, tu tarjeta será cargada con un 'cover-charge' por cada silla reservada".

¿Pueden cobrarte por reservar una mesa?

Para saber si te pueden cobrar por reservar una mesa, la Organicación de Consumidores y Usuarios, conocida como OCU, refleja que los restaurantes, por ley, no pueden cobrar de más por haber hecho una reserva.

Sin embargo, sí que pueden cobrar por adelantado una cantidad concreta en concepto de reserva, pero luego sí o sí deben descontarlo del importe total de la cuenta. Es una práctica habitual de los grandes grupos o en periodos de fiestas como celebraciones navideñas.