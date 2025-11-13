El nombre de la calle en la que se encuentra el Ikea de Valladolid es un absoluta genialidad

Hay nombres de calles que son una auténtica maravilla y toda una genialidad por lo curiosos y acertados que son. Uno de los ejemplos más concretos es el de la calle en la que se encuentra el Ikea de Valladolid, inaugurado en diciembre del 2011 en el municipio Arroyo de la Encomienda, que se encuentra a tan solo 8 kilómetros de la capital castellana.

"¿Os queréis reír un poco? Buscar el nombre de la calle de Ikea en Valladolid y me decís. 🤣🤣 ¿Casualidad o Marketing?", ha escrito el tuitero @KekoIglesias en su perfil de X, la red social antes conocida como Twitter.

Aunque la tienda pertenece al centro comercial Río Shopping, el nombre concreto en la que se encuentra este establecimiento de la cadena de muebles sueca es Me falta un tornillo.

Sin embargo, como toda anécdota curiosa, este nombre también tiene una historia particular, tal y como ha adelantado en una respuesta la cuenta @Piasya: "Los vecinos del pueblo donde está ese Ikea (Arroyo de la Encomienda) votamos entre varios nombres… y ganó este 😂😂".

La votación organizada por Ikea

Como ese Ikea fue el primero en construirse en Castilla y León, desde la empresa nórdica, que habían comprado los terrenos para levantar el centro comercial, trataron de hacer algo especial y buscaron involucrar a la gente y a la población de Arroyo de la Encomienda, según relató a Verne un alto directivo de Ikea.

Entonces, decidieron hacer una votación online popular a través de su cuenta de Facebook bajo el nombre Nuestra mejor calle lleva tu nombre. Entre las opciones elegidas, además de esta Me falta un tornillo, también se encontraban Como en casa, nada y Del abrazo en el sofá.

Al final más de 1.000 personas participaron en la votación y acabaron eligiendo el nombre de Me falta un tornillo con un 53% de los votos como el oficial donde levantar el centro comercial.