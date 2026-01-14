La fiscalía tomará declaración a las denunciantes de Julio Iglesias y les ha otorgado la condición de testigas protegidas

Durante las últimas horas, el nombre de Julio Iglesias ha aparecido en más titulares que en casi toda su carrera. Tras años de investigación conjunta, Eldiario.es y Univisión, publicacaban este martes u reportaje en que se denunciaba a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y vejaciones hacia dos de sus empleadas domésticas.

Horas después de que estas informaciones salieran a la luz, la Fiscalía confirmaba que ya se habían abierto diligencias para investigar una denuncia presentada el pasado 5 de enero .

En la tarde del miércoles, en rueda de prensa, la ONG Women's Link y Amnistía Internacional han confirmado esa denuncia que se presentó, efectivamente, el pasado 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España y pone en conocimiento hechos ocurridos entre enero y octubre de 2021.

Estos podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajos forzados y servidumbre, que se habría producido en concurso con varios delitos como acoso sexual, agresión sexual y delito de lesiones. Además, podrían constituir delitos contra los derechos de los trabajadores.

Como el acusado ostenta un poder diametralmente distinto derivado de su poder económico y de su influencia la ONG piden que se tomen las siguientes medidas:

Que se evite el contacto directo entre las denunciantes y sus familiares, de un partes y los sospechosos de la infracción, de otra.

Que se tomen las medidas necesarias para proteger la intimidad de las denunciantes y su familiares y en particular para impedir cualquier información que pueda facilitar su identificación

Si se considera tomar declaración de las denunciantes se habrá de dar con las condiciones adecuadas, teniendo en cuanta que no residen en España y que son mujeres que denuncian delitos sexuales y de trata de personas, a fin de evitar procesos de revictimización.

Las medidas adoptadas deberán evitar en la medida de lo posible la revictimización de las denunciantes que siguen empleadas por el denunciado.

Y como ha anunciado la directora ejecutiva de Women's Link, Jovana Ríos, aunque la Fiscalía aún no ha tomado una decisión, dos de estas medidas están en progreso: la fiscalía tomará declaración a las denunciantes, un paso un portante en la búsqueda de justicia de Rebeca y Laura; y la segunda es que la Fiscalía las ha otorgado la condición de testigas protegidas.

Ha sido la propia Ríos la que ha contado los motivos por los que las dos mujeres quieren seguir adelante con ello. "Hago esto por tres razones de justicia. La primera, por mí misma, por lo difícil que ha sido este proceso y lo que he tenido que enfrentar para superarlo. La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz y recuerden que él no es invencible. Y la tercera por mi país, República Dominicana, para que entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias", asegura Rebeca.

"Que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no víctimas y culpables", son las palabras de Laura, la otra denunciante.