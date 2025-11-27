Uno de los magistrados que ha condenado a García Ortiz dirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso

La condena a Álvaro García Ortiz, el ya exfiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, no deja de levantar polvareda. No sólo por la aparente falta de pruebas que ha llevado a su pena, por el hecho de que se sepa el fallo y no la sentencia y por el coste que ha tenido la decisión del Tribunal Supremo, que le ha llevado a presentar su renuncia, sino también por escándalos paralelos que se van conociendo con los días.

Ayer se supo que Andrés Martínez Arrieta, el presidente del tribunal que condenó a García Ortiz, acudió a un curso organizado por una acusación, por el Colegio de Abogados de Madrid, y dijo a las claras: "Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general". Cobró 180 euros. Y hoy, la novedad es que uno de los magistrados que ha condenado al fiscal general dirigió la tesis del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Lo ha avanzado Eldiario.es.

Antonio del Moral fue uno de los cinco miembros de la sala que admitió a trámite la exposición razonada para investigar a García Ortiz y ha sido uno de los que ha firmado su condena y Gabriel Rodríguez Ramos es el letrado del compañero sentimental de la política popular. Este último defendió su trabajo en la Universidad Complutense el 15 de octubre de 2024, que es el mismo día que el Alto Tribunal abrió el proceso penal contra el exfiscal general.

En el capítulo de agradecimientos de su tesis doctoral, titulada Identidad fundamental de la actuación empresarial punible y de 600 páginas, Rodríguez Ramos tiene palabras de agradecimiento para sus dos directores y escribe "a mis directores por su esfuerzo, su paciencia y por la sabia guía que me han dado durante todo este tiempo para llevarme hasta aquí". Junto a Del Moral, dirige la tesis Alfredo Liñán, abunda también la Cadena SER.

Una relación estrecha

La ley orgánica del Poder Judicial establece la "amistad manifiesta" como causa de abstención en procesos judiciales. Catedráticos consultados por la SER sostienen que el aspirante a doctor y su director de tesis establecen una "relación cualificada de confianza" y un "vínculo personal y profesional profundo porque tu carrera profesional depende del director y su prestigio va ligado al resultado de la tesis doctoral".

Lo mismo dicen otros expertos al digital: "aunque hay excepciones, la relación entre un doctorando y su director de tesis suele ser muy estrecha, ya que la elaboración de un trabajo de este calado es un proceso prolongado en el tiempo que implica una colaboración constante y una significativa afinidad personal".

El director de tesis revisa el trabajo, cada texto, y hasta que no esté listo no te permite defenderlo. En este sentido subrayan que en el mundo universitario un director de tesis no participa en los procesos de selección futuros a los que aspire su pupilo ni tampoco forma tribunal para evaluar cualquiera de sus siguientes trabajos.