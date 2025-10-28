En Alemania se quedan descolocados al enterarse de lo que se piensa sobre ellos en España

El periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, fundado en 1949 y uno de los más vendidos de ese país con una tirada diaria de más de 170.000 ejemplares, ha mostrado su sorpresa por los resultados de una encuesta que refleja que los españoles ven a los alemanes como "rígidos y poco afables".

Son resultados de la 2ª oleada de la encuesta sobre la imagen de Alemania en España, del Real Instituto Elcano, que indica que Alemania es el país mejor valorado de Europa por los españoles, incluso por encima de la propia España, así como de Italia, Francia y el Reino Unido, con una nota media de 7,1.

La encuesta señala que los españoles ven a Alemania "como un país desarrollado e industrial (especialmente en el ámbito automovilístico), con una economía exitosa y una población organizada, seria, trabajadora y eficiente": "En líneas generales, consideran a Alemania superior a España en la mayoría de los aspectos –influencia en el mundo, sistema económico, calidad de su democracia, ciencia y tecnología, medio ambiente e igualdad entre hombres y mujeres–, con la excepción de dos elementos: la producción cultural y la calidad de vida".

"Alemania despierta poca simpatía"

Sin embargo, ese mismo estudio refleja que "Alemania despierta en general poca simpatía entre los españoles" y "los alemanes son percibidos como rígidos y poco afables": "El principal defecto que los españoles atribuyen a Alemania es el egoísmo, una percepción vinculada a su negativa a aplicar políticas expansivas del gasto durante la crisis de la Gran Recesión".

A la luz de todos estos datos, el Frankfurter Allgemeine Zeitung titula de forma demoledora: "Los españoles consideran a los alemanes 'estrictos y antipáticos". "Según una encuesta reciente, muchos españoles consideran a Alemania admirable y superior a su patria. Sin embargo, no quieren vivir en una tierra fría y con peor comida", dice el rotativo.

"Una relación contradictoria con Alemania"

En el mismo artículo se destaca que "los españoles tienen una relación contradictoria con Alemania" porque la "admiran como a ningún otro país, superior a España en casi todos los aspectos", "pero eso no les hace tener un afecto especial por los alemanes": "Sobre todo, los españoles los consideran muy egoístas".

"Según los investigadores, esta percepción se remonta a la grave crisis financiera de hace más de una década, cuando, en opinión de muchos españoles, Alemania no actuó con solidaridad", explica el periódico.