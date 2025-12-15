Lo que pagan unos clientes por tres cafés y una manzanilla en un bar genera más de 1.000 reacciones: "Atraco a mano armada"

El profesional de hostelería, Jesús Soriano, conocido en las redes sociales como @Soycamarero y por su activismo defendiendo los derechos y la dignidad de los empleados de la hostelería, así como las injusticias en este sector, ha publicado un ticket de la cuenta de un local que le han pasado y que ha generado más de 1.000 comentarios, superando incluso a los propios 'me gusta'.

En un tuit publicado recientemente, ha preguntado directamente: "¿Qué os parecen los precios?". En este se ve que unos clientes pidieron dos cafés con leche, un café con leche y una manzanilla, pagando un total de 17,30 euros (IVA incluido).

El café con leche individual ha costado un total de 4,50 euros, mientras que el café con hielo 4,10. La manzanilla ha sido 10 céntimos más, costando finalmente 4,20 euros. Las reacciones han surgido al instante con respuestas de todo tipo: desde la más sutil ironía hasta la indignación total por el miedo a que cada vez se vean más esos precios.

Un café en España como si lo pidieras en Las Vegas

Una de las réplicas más sonadas entre los comentarios ha sido el del usuario de X @Collato10, que ha preguntado con ironía: "¿Desde cuándo escriben en español en Las Vegas?". Por otro lado, para el usuario @indepenrentista ha definido la cuenta como "un atraco a mano armada".

Luego está @miguelhg35, que no lo ha visto mal, sobre todo por un motivo: los precios están en la carta. "Si los precios están en la carta y el ticket en regla, me parece correcto. Lee la carta o no vuelvas", ha defendido.

Algunos que siguen la opinión de Miguel han pedido que se diga dónde está el local, ya que entenderían el precio si se tratara de un "lugar exclusivo" y no un bar de barrio. El usuario @CancillerAle ha sido el sarcasmo del día: "El café con leche de yegua importada del niño descendiente de las yeguas de Cleopatra. El hielo importado de Islandia, traído a mano en cubetas de oro macizo. El té lo importan y lo traen en kayak desde Ceilán".