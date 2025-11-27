En Francia resumen con una frase tan breve como contundente lo que supone todo lo de Ábalos 

El diario francés Libération, fundado en 1973 por el filósofo Jean-Paul Sartre, ha resumido en una frase tan corta como demoledora la situación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya acordado enviar al ex ministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra.

El rotativo francés afirma que "este asunto lleva meses envenenando la vida de Pedro Sánchez, líder del gobierno socialista español". "Sánchez ha afirmado reiteradamente no saber nada del caso", asegura Libération, que en cualquier caso asevera que el jefe del Ejecutivo "está involucrado en varios otros casos legales".

"Hace apenas una semana, el fiscal general del Estado que él mismo nombró en 2022 fue condenado por violación del secreto judicial tras ser acusado de filtrar información confidencial sobre la esposa de un destacado opositor de derecha. Finalmente, se espera que su esposa, Begoña Gómez, sea juzgada por un caso de corrupción y tráfico de influencias", dice el artículo del periódico francés.

El juicio a Ábalos y a Koldo se celebrará por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario. La petición de penas es elevada: hasta 30 años de cárcel. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión.

Los "tres hitos"

En dos resoluciones casi idénticas, de 13 y 14 páginas, el instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, detalla los "tres hitos" que le empujan a actuar así: que ya ha propuesto juzgarlos, ante "los consistentes indicios" de que cometieron graves delitos; "la extensión de las penas solicitadas", que "resulta tan relevante que se comenta por sí sola"; y la proximidad del juicio.

El magistrado hace suyo el catálogo de delitos plasmado por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación. Así, les achaca delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho, sumando también el de uso de información privilegiada, que introdujo el Ministerio Público como novedad.

Además, Puente ha recordado que ambos están investigados en una pieza separada sobre presuntos amaños de obra pública, un asunto por el que "igualmente podrían derivarse graves responsabilidades penales" contra ellos.