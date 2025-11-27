Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
En Francia resumen con una frase tan breve como contundente lo que supone todo lo de Ábalos
Virales
Virales

En Francia resumen con una frase tan breve como contundente lo que supone todo lo de Ábalos 

Analiza la situación de Pedro Sánchez.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión por el 'caso Koldo'.Getty Images

El diario francés Libération, fundado en 1973 por el filósofo Jean-Paul Sartre, ha resumido en una frase tan corta como demoledora la situación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya acordado enviar al ex ministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra.

El rotativo francés afirma que "este asunto lleva meses envenenando la vida de Pedro Sánchez, líder del gobierno socialista español". "Sánchez ha afirmado reiteradamente no saber nada del caso", asegura Libération, que en cualquier caso asevera que el jefe del Ejecutivo "está involucrado en varios otros casos legales". 

"Hace apenas una semana, el fiscal general del Estado que él mismo nombró en 2022 fue condenado por violación del secreto judicial tras ser acusado de filtrar información confidencial sobre la esposa de un destacado opositor de derecha. Finalmente, se espera que su esposa, Begoña Gómez, sea juzgada por un caso de corrupción y tráfico de influencias", dice el artículo del periódico francés.

El juicio a Ábalos y a Koldo se celebrará por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario. La petición de penas es elevada: hasta 30 años de cárcel. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión.

Los "tres hitos"

En dos resoluciones casi idénticas, de 13 y 14 páginas, el instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, detalla los "tres hitos" que le empujan a actuar así: que ya ha propuesto juzgarlos, ante "los consistentes indicios" de que cometieron graves delitos; "la extensión de las penas solicitadas", que "resulta tan relevante que se comenta por sí sola"; y la proximidad del juicio.

El magistrado hace suyo el catálogo de delitos plasmado por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación. Así, les achaca delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho, sumando también el de uso de información privilegiada, que introdujo el Ministerio Público como novedad.

Además, Puente ha recordado que ambos están investigados en una pieza separada sobre presuntos amaños de obra pública, un asunto por el que "igualmente podrían derivarse graves responsabilidades penales" contra ellos.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 