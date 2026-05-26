Consumo abre expediente sancionador y ordena el bloqueo de las plataformas de predicción Polymarket y Kalshi

Las plataformas de predicciones Polymarket y Kalshi no podrán seguir operando en España, al menos de momento, después de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 les haya abierto un expediente sancionador por haberlo hecho hasta ahora "sin contar con la obligatoria habilitación administrativa".

Lo que diferencia a estas dos páginas del resto de páginas de apuestas deportivas, por ejemplo, es que estas no se basan en adivinar tan solo si este o aquel jugador anotará un triple o recibirá una tarjeta amarilla, sino que permiten que una persona apueste sobre las posibilidades, por ejemplo, de que Estados Unidos o Irán firmen un acuerdo de paz o incluso acerca de la probabilidad de que alguien lance una bomba nuclear.

Tal y como explican desde el Departamento que dirige Pablo Bustinduy, y después de que el expediente se haya publicado en el BOE, "los mercados de predicciones son plataformas en las que los usuarios compran y venden participaciones sobre predicción de resultados de eventos futuros, asignando precios que reflejan la probabilidad de que se dé uno u otro resultado en dichos eventos". Se les conoce también "como apuestas cruzadas". "A diferencia de las apuestas tradicionales, estas plataformas permiten a los usuarios operar entre sí dentro de un mercado, actuando como intermediario, facilitando transacciones y cobrando comisiones", explican.

Pese a que en países como Estados Unidos tienen cada vez mayor aceptación – en algunos medios de comunicación se usan incluso como si fueran encuestas, es decir, para analizar las posibilidades de que suceda una u otra cosa – en España, "en línea con otras jurisdicciones europeas, se considera que los mercados de predicción tienen naturaleza de juego de azar cuando se apuesta sobre resultados futuros inciertos". Por eso necesitan una licencia administrativa específica para ello.

Además, según la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), este tipo de operadores no autorizados "carecen de las garantías técnicas y regulatorias exigidas en España, incluyendo sistemas de verificación de identidad, mecanismos de control de acceso o menores de edad y de personas autoexcluidas o con prohibición de jugar, o los estándares de supervisión necesarios para la protección de las personas usuarias".

Polémica en Estados Unidos

En Estados Unidos, después de que se descubriera que muchas personas con cargos de responsabilidad ganaran dinero tras predecir asuntos en los que podían tener algún poder de decisión, el Gobierno ha tenido que pedir a los miembros de la Administración que dejen de usar plataformas de predicción. Se supo, por ejemplo, que un soldado que había participado en la elaboración del operativo para detener de manera ilegal a Nicolás Maduro en Venezuela ganó 400.000 dólares en Polymarket en predicciones relativas a lo que sucedería con el presidente de Venezuela.

También han aumentado las sospechas con relación al presidente de EEUU, Donald Trump, quien acostumbra a escribir mensajes en sus redes sociales que pueden favorecer o no determinadas posiciones. La organización Public Citizen ha llegado a pedir al Congreso estadounidense que investigue si altos cargos de la Administración Trump están utilizando información privilegiada para ganar en este tipo de apuestas.