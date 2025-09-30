Enseña cómo es el pulpo vegano y los comentarios se multiplican al instante

Pocas veces un alimento ha dado tanto que hablar en redes sociales. El usuario de TikTok @erwarmi ha enseñado cómo es el pulpo vegano que ha comprado y ha tenido que aguantar cientos de comentarios sobre el tema.

"Estoy flipando, pulpo vegano. Es de la marca que tiene también filetes de salmón súper recomendables y vamos a ver qué tal. Lo voy a hervir con la patata y lo voy a cortar en filetes", ha empezado diciendo.

Sobre la textura ha dicho que es "bastante chiclosa" y "un poco porosa" pero que "luce guay". "Está hecho con microproteínas y está impreso en 3D. O sea, un invento del diablo", ha afirmado.

Después ha colocado los trozos del producto sobre la patata, le ha puesto un poco de aceite de oliva, sal y un poco de pimentón y ha ido a probarlo: "La textura está bastante conseguida. El sabor no es demasiado fuerte, no sé si por haberlo hervido se ha perdido un poco".

En las instrucciones ponía que había que hacerlo en la plancha o al horno: "Tiene regusto a pulpo. En conjunto, la full experience, la verdad es que da el pegazo, me ha gustado mucho. Recomendada".

En los comentarios, como siempre que una persona vegana enseña cualquier alimento, muchos han saltado a decir cosas del estilo: por qué queréis conseguir el sabor a pulpo si sois veganos.

Lo que esta gente no sabe es que la mayoría de veganos, como el autor del vídeo ha explicado, no lo son porque no les guste el sabor de los productos cárnicos, lo son por conciencia social y por ética.

"Porque no nací vegano, el sabor sí me gustaba pero dejé de comer animales por estar en contra de la industria y de cómo son maltratados y privados de libertad", ha respondido al clásico comentario del cuñado de turno.