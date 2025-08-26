Primark se cansa de que nadie pronuncie bien su nombre y esto es lo que hace con los carteles de sus tiendas en Escocia

La tuitera @friocalo ha compartido un vídeo a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, en el que la tiktoker @iamkatieovery ha enseñando cómo es el nuevo cartel de Primark en Escocia.

La conocida tienda de ropa low cost, cansada de que en muchas partes del mundo se pronuncie mal su nombre, han decidido cambiar temporalmente los carteles de sus tiendas en Escocia y poner "Preemark", tal y como se pronuncia.

"Resulta que en Escocia están hartos de que todos los angloparlantes pronuncien el nombre de la tienda 'Praimark' en lugar de 'Primark' (en español lo decimos como los escoceses, en realidad) y han puesto esto para que lo lean en inglés bien, a ver si así…", ha comentado la tuitera.

"¿Qué? ¿Qué ha pasado?", pregunta la mujer en el vídeo al ver el cartel, incrédula. "¿Lo ves? Te lo dije", le responde su acompañante entre risas. "¡Oh dios mío", ha respondido la chica, totalmente sorprendida.

"Cuando entré en mi trabajo las viejas se reían de mí por decir Primark, chupaos esa"; "A mi me lo enseño un irlandés, y decía Praimark"; "Lo gracioso es que ni es Primark ni Praimark, los irlandeses la llaman Penneys", han comentado algunos tuiteros.