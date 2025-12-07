Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Comparte una imagen de un Primark y una trabajadora arrasa al contar la historia que hay detrás
Comparte una imagen de un Primark y una trabajadora arrasa al contar la historia que hay detrás

Lo han contado en X.

Una fachada de una tienda de Primark.
Una fachada de una tienda de Primark.Getty Images

Una de las estampas más características de la tienda de ropa del Primark es la de la ropa desordenada en las mesas que hay en las diferentes plantas. En ellas se pueden ver los modelos de algunas prendas completamente mezclados, con las tallas sin diferenciar y hasta parece que hay que excavar en esas montañas para encontrar la que a uno le gustaría comprar.

El tuitero Mr.Quincy ha difundido una imagen de una de estas estanterías del Primark junto al mensaje "a mí me podéis decir lo que queráis, pero esto normal no es". Su imagen, con ropa hasta por los suelos y tirada en los cuatro estantes que hay, ha llamado mucho la atención.

El mensaje de este usuario ha logrado ser uno de los más compartidos con más de 1,3 millones de visualizaciones, 16.000 me gusta y más de un millar de compartido. También ha recibido más de un centenar de respuestas. 

Algunas de esas contestaciones han llegado desde trabajadoras de los Primarks que hay en España y que han dado su opinión sobre este hecho. Una de ellas ha sido la de la trabajadora @desangeladx, que se ha llevado más de 900.000 visualizaciones y 9.000 me gusta.

Así cuenta su experiencia

En tres tuits, la trabajadora ha dado su opinión como trabajadora: "Jajsjjsjssjjssjsjsjjssjj como persona que curra de madrugada ordenando justo esta tienda sólo puedo decir que GRACIAS".

"La primera vez que vi tal desorden me entró una indignación del copón, pero como persona q no encuentra otro curro sólo puedo decir que sigáis así. La gente es maleducada que te cagas, pero esta tienda saca muuuucha mucha mucha ropa e items de cada modelo, lo que hace que el desorden se magnifique", ha añadido, confirmando en respuestas que es mejor hacer esta función de noche que de día.

Otra extrabajadora de la cadena de ropa, la usuaria @tatykrueger, también ha dado su opinión en las respuestas: "Yo estuve unos meses trabajando en un Primark de noche también en la zona de pijamas y me he encontrado desde cafés abiertos y tirados entre los pijamas, hasta vómitos… para 47 euros de mierda que cobraba de las 23 hasta las 6 de la mañana jajajaa"

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

