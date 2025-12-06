A Chanel preguntaron en mayo de 2025 por Eurovisión 2026: su vaticinio llega ahora hasta Azerbaiyán

Chanel ha sido la última gran esperanza de España en Eurovisión. En 2022, con la canción SloMo, la cantante quedó tercera, obtuvo 459 puntos y logró la mejor posición para España en 27 años.

El festival, de claro marcado político, lo acabó ganando Ucrania como señal de protesta por la invasión rusa del país seguida de Reino Unido. Después, ni Blanca Paloma, ni Nebulossa ni Melody han podido entrar ya en el top 10 como lo hizo Chanel.

En 2026 no va a haber ningún problema con el representante de España en Eurovisión porque no habrá: RTVE ha anunciado que se retira del festival por la presencia de Israel en el mismo.

Unos pasos que han seguido Países Bajos, Irlanda y Eslovenia y no se descarta que otros países sigan el camino marcado por España, que ya en 2025 dio que hablar por emitir un mensaje contra la masacre en Gaza momentos antes de que empezase el festival que casi acaba ganando Israel por el televoto.

El vaticinio de Chanel

Una cuenta de Azerbaiyán ha recuperado ahora un vaticinio de Chanel en Al cielo con ella, el programa de Henar Álvarez en RTVE, sobre el futuro de Eurovisión y, aunque no se ha cumplido al 100%, no iba mal encaminada.

"¿Cómo te imaginas el Eurovisión del año que viene?", quiso saber Álvarez. Y ojo a la respuesta breve y rotunda de la artista: "Cancelado". Lo más curioso es que este vídeo se esté viralizando en España gracias a una cuenta fan de Azerbaiyán.

Salvador Sobral, ganador de Eurovisión en 2017, también ha hablado de la presencia de Israel en Eurovisión y de la decisión de España —aquí puedes ver el vídeo completo de Sobral— país que ha situado "en el lado bueno de la historia" por abandonar el festival.

"Esta cobardía política que tenemos es consistente con la cobardía institucional de las instituciones públicas. Me pone triste, porque no es sólo un tema político, es un problema humano, y la decisión es obvia", ha dicho el cantante en un vídeo que ha compartido en sus redes.