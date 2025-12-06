La palabra española que es noticia fuera por su significado: "Define una filosofía completamente nueva sobre cómo a los españoles les gusta pasar su tiempo"

Como decía Luis Piedrahita, "el español es un idioma loable, lo hable quien lo hable". Según el Instituto Cervantes, en 2024 había 600 millones de personas que hablaban español en el mundo. De estos, 500 millones tienen el español como lengua nativa lo que convierte al idioma de Cervantes en la segunda lengua materna más hablada del mundo, por detrás del chino mandarín.

Como todos los idiomas, el español está en constante movimiento y cada año emergen nuevas palabras que cuesta mucho explicar a los extranjeros que tan enamorados están de España y de su cultura.

El medio The Local ha elaborado un curioso artículo donde ha explicado el significado de la palabra "tardeo", poco común para los que no estén acostumbrados a hablar español a diario.

Este medio cuenta que esta palabra "define una filosofía completamente nueva sobre cómo a los españoles les gusta pasar su tiempo": "Tardeo es el acto de pasar tiempo con amigos, tomando bebidas y tapas en bares locales y charlando, pero haciéndolo durante la tarde en lugar de por la noche".

Tardeo: fiesta y socialización

Y prosiguen: "En esencia, el tardeo es cuando los españoles muestran sus hábitos de fiesta y socialización". Además señalan que el tardeo se ha instaurado en muchas ciudades como estilo de vida para todos aquellos mayores de 30 años "que no pueden permitirse pasar la mayor parte del día siguiente en la cama con resaca".

Lo comparan, a su manera, con el concepto brunch "pero el tardeo obviamente comienza más tarde en el día". "También vale la pena señalar que estas reuniones de la tarde suelen ocurrir el fin de semana, siendo el domingo el día preferido para estas sesiones hedonista", apostillan.

Por último establecen el inicio del tardeo en España en la pandemia "como resultado de las restricciones y toques de queda de la pandemia de Covid-19, que obligaron a los dueños de la hostelería a cambiar sus horarios de apertura para mantener a su clientela".