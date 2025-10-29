Entran 16 personas a un restaurante de Suiza y el camarero comparte cómo han dejado todo: cree que en España eso no pasaría

El estado en el que han dejado las mesas y el local en general 16 personas que entraron a comer en un restaurante de Suiza ha provocado la perplejidad del camarero, que es español, y le ha llevado a preguntarse si en España pasaría algo así.

En un vídeo que ha subido a cuenta de TikTok, el usuario @rubenarenas7_ ha explicado que ha organizado un evento para esas 16 personas, "16 suizos": "Se acaban de ir, acaban de comer y todo. Me acerco a las mesas para recogerlas y mira cómo me dejan las mesas".

Mientras dice eso, enseña cómo esos clientes han puesto todos los paltos usados uno encima de los otros, formando una torre, y todo perfectamente colocado y limpio.

"No se puede ser más educado, más limpio y mira, mira, las dos mesas. ¡Dieciséis personas! ¿Se puede ser más buena gente, por favor?", celebra el trabajador, quien apunta que en España hubiesen dejado todo hecho un desastre.

"Increíble, estoy flipando"

"Increíble, estoy flipando", insiste el empleado, que ha provocado multitud de reacciones. Una de las más sonadas es la de una persona que señala: "Eso no depende del país, depende de cómo te criaron".

Otros, en cambio, coinciden en señalar que en España no hubiese sido así. "En España te dice que para eso pagan o que es tu trabajo", dice una persona. "La educación en España hace tiempo desapareció", apunta otro. Y otro: "Ven a España que hay más cosas en el suelo que en la mesa jajaj".

Qué dice la psicología de quienes recogen las mesas

El psicólogo y periodista Lachlan Brown señala qua ayudar a los camareros a limpiar la mesa es algo que demuestra empatía y sensibilidad social y que son gestos que "pertenecen a la categoría de las llamadas conductas 'prosociales', es decir, acciones que benefician a otros sin esperar nada a cambio, fortaleciendo así las relaciones humanas".

En ese sentido, el psicólogo destaca que quienes llevan a cabo esa clase de acciones "son personas humildes, que no se sienten superiores, sino que respetan y valoran el trabajo de los demás. Estas personas suelen ser más proactivas y están dispuestas a ayudar: no esperan a que se les pida, sino que ven lo que se necesita y actúan por sí solas".