Llegan a un bar, convencen al camarero para sentarse en una mesa que estaba reservada y el final es para perder la fe en el ser humano

Los bares son unos lugares en los que se puede ver lo mejor y lo peor del ser humano. Lo mejor, cuando los clientes celebran y derrochan alegría. Lo peor, cuando muchas veces tras algún exceso las personas empiezan a desvariar y a comportarse como bestias.

El usuario de TikTok @josehsm8 ha contado uno de estos últimos casos: "Me viene un grupo de chicos y me dicen: 'Perdona, ¿nos podemos sentar en esta mesa?'. A lo que yo les respondo: 'Esa mesa está reservada, chicos, lo siento mucho. No se puede".

El hostelero subraya que "tenía el simbolito de la reserva en la mesa", el típico letrero en el que se puede leer "reservado": "Los chicos me vuelven a insistir y me dicen: 'Bueno, pero es que ahora no hay nadie, nos podemos sentar, ¿no?'. A lo que nosotros volvemos a repetirle que no, que la reserva está viniendo y que no se pueden sentar, dado que cuando la reserva llegue los van a pillar ahí".

"Total, que los chicos cogen y nos dicen: 'No se preocupen, que nosotros cuando venga la reserva nos vamos'. Nosotros en ese momento confiamos y les dijimos: 'Venga, sentaos'. Y viene la reserva. ¿A que no sabéis qué hicieron los chicos? Sí, familia, los chicos se quedaron ahí", se lamenta el trabajador.

"Fuimos a la mesa a pedirles amablemente que se fueran y los chicos nos dijeron que no se iban, que todavía estaban bebiéndose una copa y que no se iban hasta que no se terminaran la copa. Por tanto, tuvimos que tener esperando a la reserva a otra mesa que se levantara y pudiéramos darla. Mi pregunta es: ¿qué hubierais hecho vosotros en este caso?", plantea.

En las respuesta destaca la de un usuario que afirma: "No dejarles sentarse, OBVIAMENTE. Soy yo el de la reserva y no vuelvo a tu restaurante". "Como idea: 'Sí, claro, paguen 100€ y en cuando venga la reserva y se levanten se lo devolvemos", propone otro.

"Yo te lo digo como cliente, si hago una reserva, digamos a las 22:00, llego puntual y me hacéis esperar por ese motivo, no vuelvo a pisar vuestro local y recomendaría a todos mis conocidos tampoco hacerlo", avisa otro.