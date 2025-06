Esta pregunta del examen de Inglés en la PAU de Cantabria es de no creer: "Nos va a subir la media a todos"

El examen de Inglés en la PAU de Cantabria se ha hecho viral por una pregunta muy concreta sobre Montoya, el concursante más famoso de La isla de las tentaciones, el reality de Telecinco.

Montoya, ahora en Supervivientes, se ha convertido en el protagonista involuntario de la jornada en Cantabria cuando en una de las cuestiones se ha pedido a los alumnos una reflexión sobre emociones y sentimientos detrás de este tipo de programas.

El título del texto era "Montoya, please" y hace referencia al ya mítico "Montoya, por favor", que gritó Sandra Barneda cuando el concursante, totalmente enajenado, cruza media isla para ver a su novia que justo en ese momento estaba yaciendo con otro concursante.

"El examen que nos va a subir la media a todos", "Me ha salvado la PAU", "Hasta he disfrutado haciendo el examen", "no la vi venir", "el mejor examen que he hecho en mi vida" y "no me esperaba encontrarme a Montoya hoy" son algunas de las reacciones al examen por parte de los alumnos cántabros.

No es el único examen de la PAU que se ha vuelto viral en redes sociales. Este mismo martes daba que hablar una pregunta de Lengua en la PAU de Extremadura que también tenía tela marinera.

"Pregunta 1 (2 puntos). Realice el análisis sintáctico de esta oración: 'Se dedica mucho tiempo a las armas, pero buena parte de ese tiempo no se emplea en incrementar su letalidad, sino en hacerlas más bonitas'", rezaba el enunciado.

"Súper guay lengua en Extremadura (no sé cómo no me ha dado una embolia)", dijo la persona que había subido el examen a X, donde ha dado muchísimo que hablar entre los propios docentes.