Estas son las normas de baño que ha tenido que escribir para sus compañeras: "In Spain we call it cerda"
Cuando la higiene básica es un campo de batalla.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Tuit de @tiacallate_@tiacallate_

Compartir piso puede ser una experiencia enriquecedora… o una auténtica pesadilla. Y cuando la convivencia se pone complicada y la higiene básica se convertirse en todo un campo de batalla, algunos optan por tomárselo con filosofia e incluso les da por sacar su lado más creativo.

Este ha sido el caso de la usuaria @tiacallate_, quien ha publicado en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, la imagen de unas normas escritas a mano que ha tenido que hacer para recordarles a sus compañeras de piso cómo utilizar el baño correctamente.

"He tenido que hacer unas normas para el baño porque lo de compartir hay algunas que no lo llevan bien… In Spain we call it cerda", ha manifestado la tuitera, justo antes de adjuntar la imagen donde puede verse el listado de normas que ha elaborado.

En concreto, en la libreta, bajo el título 'Literatura en el baño…', se pueden leer las siguientes normas, las cuales han arrancado risas y comentarios de diversos usuarios que se sienten identificados con la situación.

"Por favor, si has terminado de cubrir tus necesidades o marcarte un perfect y no hay papel, busca en el cajón y repónlo. Si no hay… good luck :)", se puede leer como primer punto de la lista.

"Sabemos que la ducha es nuestro momento favorito, pero por favor, si hay algo que se gasta no coleccionamos botes. Mejor a la basura o al contenedor de plástico", es la segunda de las frases.

"¡Ah! Tampoco coleccionamos rollos de cartón (de momento, somos maestras)", reza la tércera y penúltima norma de convivencia, dándoñe un toque humorístico haciedo referencia a su profesión.

"Y por último y no menos importante: coloca la alfombrilla de la ducha y no la dejes en el suelo después de ducharte. Siempre pies limpios", ha sido la última premisa, junto antes de acabar con un simpático recordatorio: "Enjoy y no te olvides de tirar de la cadena".

