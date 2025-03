Esto es lo que vive una española cada vez que va a dejar su CV en Irlanda

La usuaria de TikTok Mica (@micaeladitomaso), una chica española que vive en Irlanda, ha subido a su cuenta de TikTok un vídeo parodia de lo que vive cada vez que va a dejar su CV en Irlanda.

Así, la española ha interpretado una situación común que vive, en la que primero pregunta en inglés a la responsable del establecimiento: "Hola, ¿puedo darte mi currículum? ¿Es posible o no?".

Pero lo que ha soprendido y ha echo estallar la risa de los usuarios ha sido la supuesta respuesta del empleada, a quien ha imitado de manera muy divertida la creadora de contenido.

En concreto, en la parodia la trabajadora después de haberle cogido el currículum le ha empezado a hablar en inglés con un marcado acento irlandés, diciéndole muchas cosas y de manera muy rápida, lo que hace que la española no se entere de nada.

"Jajaja ¡¡Es tal cual!! Era yo ayer en mi primer día de trabajo"; "Estuve en Escocia hace un mes y me sentí tal cual como en este video, la bofetada de realidad fue que yo pensaba que sabía inglés"; "It gets better (sooner or later)", han comentado algunos usuarios.