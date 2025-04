Explica por qué ha dejado su trabajo indefinido en Madrid para volverse al pueblo: las reacciones, por miles

La tiktoker @carlarivasfaro ha logrado tener en un vídeo más de 23.000 'me gusta' con un título de lo más impactante: "Me he ido de Madrid".

Ha contado que ha dejado su trabajo indefinido en la oficina y se ha vuelto a su pueblo de Huesca: "No es que la ciudad se me haya hecho grande o que no haya sabido adaptarme es que no he querido".

"A los jóvenes rurales nos venden la ciudad como un lugar de oportunidades, no como un lugar solitario, impersonal, gris, lleno de prisas sin sentido donde los días pasan sin que te dé tiempo a vivir o ni siquiera puedas permitírtelo", ha proseguido.

En Madrid ha estado viviendo un año y medio y se ha dado cuenta de que realmente quiere "poder salir a pasear al aire libre, ir caminando a los sitios, conocer a mis vecinos" y "poder aportar a la vida social" de su pueblo.

"También disfrutar de cada momento importante en compañía pero pertenecer a una comunidad donde nos cuidamos todos, donde los planes y las oportunidades los creas tú", ha añadido.

Por último ha dicho que "la vida en el pueblo no es solo eso" ya que "existe una falta de servicios, de empleo y de oportunidades" pero a ella le merece más la pena: "Y por si necesitabas escucharlo, si sientes que la ciudad no es tu sitio, volver a tu pueblo, al sitio que te vio crecer, nunca es un fracaso".