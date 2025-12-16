Feijóo dice que los andaluces "no saben contar" y Alejandro Sanz le da la réplica del día, del mes y del año

El reconocido cantante Alejandro Sanz, ganador de 24 Premios Grammy Latino y 4 Premios Grammy estadounidense, además de contar con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ha respondido a las polémicas palabras del presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre los andaluces.

En un intento de hacer una broma este martes durante la cena de Navidad del Partido Popular del Madrid, hizo un comentario que es el mejor ejemplo de la frase "escupir hacia arriba" sobre un debate que ha surgido recientemente en el que andaluces y gallegos discuten sobre quién tiene los mayores kilómetros de costa de España.

Feijóo afirmaba que "Galicia es un bosque, el 47% de la madera de España regada por agua dulce. 600 ríos interiores y circunvalada por agua salada, tenemos los mayores kilómetros de costa de España".

El chascarrillo del final es justo lo que se le ha venido en contra: "Los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa, por lo tanto, es el lugar con más kilómetros de costa en España".

La reacción de Alejandro Sanz

El cantante, que siempre ha tenido una conexión muy poderosa con Andalucía, ha superado los 2.000 'me gusta' en apenas una hora tras su respuesta a Feijóo en un tuit publicado en su perfil oficial de X.

"Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", ha afirmado Sanz en la publicación, e la que ya han sido testigo más de 40.000 personas (y subiendo).

Hasta el PSOE de Andalucía ha reaccionado en redes sociales: "Pues ya hemos perdido la cuenta de contar las barbaridades que dicen él y su alma mater en Andalucía, el de la erótica del poder...".

La costa gallega y andaluza

Tal y como señala el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conocida como MITECO, la costa gallega se extiende a lo largo de 1.498 kilómetros, "el único tramo de la costa española articulada por numerosas rías".

Por otro lado, señala que la franja litoral de Andalucía se extiende a lo largo de 1.000 kilómetros, en el que existe "una gran diversidad de espacios naturales".