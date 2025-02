Fernando Savater responde así tras ser preguntado por lo que tiene Ayuso que le vuelve loco

El popular filósofo y escritor Fernando Savater ha hablado con el Diario de Sevilla tras participar en el ciclo Políticos, ¿solución o problema?, de la Fundación Cajasol, en la que ha elogiado la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Preguntado por lo que tiene la dirigente madrileña que gusta a figuras como él, Savater la ha respondido describiéndola como "la espada de Damocles sobre la cabeza de Pedro Sánchez".

"Cada vez que pierdo el entusiasmo con ella, veo la inquina que le tienen e inmediatamente me vuelve. Ahora se han inventado a un pobre hombre que dicen que se la va a cargar y se pegará una bofetada mortal en Madrid", ha afirmado.

Savater ha rematado así su respuesta: "Ya fuera de broma, si faltara Ayuso habría una negrura y un vacío espantosos. Al menos ella queda como una llamita para decir 'no, no, aún no habéis ganado todo'".

Respecto al presidente del Gobierno, el escritor también se ha referido a él al ser preguntado por cuál sería hoy la "tarea de héroe". "Ver cómo nos libramos de Sánchez. Cómo dentro de los mecanismos democráticos nos podemos librar de este señor que está sujeto como un percebe en la roca", ha sentenciado.

Además, el filósofo ha señalado que ha dejado de decir que es de izquierdas porque ha visto lo que es la izquierda y lo que es la derecha y que "los dos criterios no son muy significativos hoy".

"Pero si hay que elegir, elijo directamente ser de derechas. No quiero más bronca", ha concluido.