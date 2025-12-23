Traspasa fronteras al contar a 'The New York Times' el mejor regalo que le han hecho: y tiene un precio de 0 euros

El prestigioso periódico The New York Times ha elaborado un precioso reportaje con los mejores regalos que les han hecho a sus lectores. En total, han seleccionado 16, aunque ha habido uno que ha llegado a España y ha triunfado en redes sociales gracias a la publicación del escritor y guionista Jorge Corrales.

En concreto, se ha tratado del que ha contado la ciudadana de Boston Caryn Davies, que ha compartido lo que le pidió a su padre con 20 años para conservar su recuerdo para siempre.

"Cuando tenía 20 años, le pedí a mi padre que se grabara leyendo mis libros infantiles favoritos como regalo de Navidad. Quería asegurarme de que mis hijos pudieran disfrutar de sus habilidades para contar historias tanto como yo, incluso si él ya no estuviera presente cuando ellos nacieran", ha explicado.

"Mi padre es un experto narrador: hace todas las voces y efectos de sonido. Mi padre todavía está vivo y ahora mi hijo tiene casi la edad suficiente para apreciar que le lean en persona. Pero todavía conservo la grabación y me alegra saber que la voz de mi padre se conservará para las generaciones venideras", ha rematado en el texto.

En cuanto a la valoración, Davies ha confirmado que le costó cero dólares (o euros) y de tiempo "muchas tardes de lectura frente al micrófono".

Las respuestas en X

El tuit de Corrales, que ha sido el que ha compartido esta publicación, se ha hecho viral y ha sumado en pocas horas más de 360.000 reproducciones. Además, también ha recibido más de 23.000 me gusta y ha sido compartido más de 2.000 veces.

Además, la mayor parte de las contestaciones han destacado que de esta sencilla forma los recuerdos y las memorias con su padre van a estar siempre presentes y se van a poder transmitir.