Una española se va a Suiza y sufre un inesperado shock cultural: "Me han puesto una multa de 100 francos, pero no es lo que más me ha llamado la atención"

Almu Barrán, española que vive en Suiza, ha compartido lo que ella misma llama un "shock cultural" que se ha llevado cuando le han puesto una multa en aquel país y ha señalado algunas diferencias importantes con España.

"Me han puesto una multa de 100 francos (107,60 euros), pero eso no es lo que más me ha llamado la atención. Aquí en Suiza las multas son diferentes a las de España y para mí ha sido un shock cultural bastante grande", cuenta la usuaria en un vídeo que ha subido a TikTok, donde es conocida como @almubarran.

"Cuando llegué al coche me encontré con un papelito que tenía un código QR. Así que, para pagar esa multa, lo que tuve que hacer fue escanear ese código, poner mi número de matrícula y un número que te proporciona la Policía en la propia multa y entonces te dice el motivo de la multa, a qué hora fue, cuánto debes pagar y un montón de datos de interés, pero todo a través de una página web", explica.

Barrán subraya que "en España normalmente te llega una carta a casa o, si te ponen una 'receta', simplemente te la tienes que pagar con los datos que figuran en el papel".

Sin descuentos por pronto pago

"Pero aquí es diferente y, aun encima, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que en Suiza no hay descuentos por pronto pago. Quiero decir, en España si pagas tus multas en un periodo inferior a 15 días desde que te la ponen te queda la multa con una reducción del 50%", recuerda.

En cambio, dice que en Suiza eso no es así porque "pagas la multa completa, pagues cuando pagues, y no puedes disfrutar de ningún tipo de descuento".

"He tenido que pagar la cantidad completa"

"Y eso que te pone esto es una multa con un periodo de reflexión. No lo entendí muy bien, pensé que iba a tener ese descuento, pero realmente no, he tenido que pagar la cantidad completa. Y a partir de ahora voy a ser muy cuidadosa porque no me apetece estar pagando 100 francos cada semana", admite.

En los comentarios, son muchos los españoles que señalan que en España sería difícil implementar ese sistema porque aquí muchos QR de la calle esconden en realidad estafas, como la Policía se encarga de recalcar cada poco tiempo.

"Aquí te ponen un código QR y seguro que sería una estafa"

"Aquí te ponen un código QR y seguro que sería una estafa", alerta un usuario. "Pues con un QR sería bien fácil estafar a la gente haciendo que te lleve a una web copia. No lo veo muy seguro", insiste otro en ese mismo sentido.

Otros directamente señalan que Suiza es otro mundo, difícilmente comparable a países como España. "Comparar suiza con España... como comparar el tocino con la velocidad", apunta uno. "Creo que te olvidaste que Suiza es Suiza. No estás más en España", admite otro.