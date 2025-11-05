Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Francia suspende la página web de Shein por vender muñecas sexuales con aspecto de niñas
Francia suspende la página web de Shein por vender muñecas sexuales con aspecto de niñas

La web volverá cuando la compañía "demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos".

Alba Rodríguez Morales
Anuncio de la firma china Shein en una marquesina de Londres, el 4 de mayo de 2025.Mike Kemp / Getty Images

La conocida web china de comercio online Shein ha sido señalada por Francia por vender unas muñecas que tienen "un carácter pedófilo". El Gobierno francés ha anunciado este miércoles que pretende suspender la página web de la plataforma asiática de ropa hasta que "demuestre" que lo que ahí se vende "cumple con las leyes y regulaciones vigentes" del país galo. 

La medida a cuenta de la polémica que se inició el pasado sábado, después de que la unidad antifraude del país denunciara que Shein vendía muñecas hiperrealistas con apariencia infantil para un uso sexual.

"Siguiendo las instrucciones del primer ministro, el Gobierno está iniciando el procedimiento para suspender Shein durante el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos", ha explicado el primer ministro Sebastien Lecornu

La investigación se inició el sábado, cuando la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) de Francia denunció ante la justicia la comercialización de estas muñecas, calificándolas de "pornografía infantil". El titular de Economía de Francia ya señaló el pasado lunes que "si este comportamiento se repite, tendremos derecho y, lo pediré, a prohibir el acceso de Shein al mercado francés".  

Como ha contado El País, Francia ya ha multado a la plataforma en varias ocasiones por competencia desleal, al considerar que al vender a precios tan bajos perjudica el comercio local. De hecho, se ha tramitado una ley, bautizada como "ley anti Shein", para limitar su impacto.

Los miembros del Gabinete de Lecornu analizarán la situación "dentro de 48 horas", según la escueta nota. Poco después, Shein anunció en un comunicado que suspende la venta en Francia de productos ofrecidos por vendedores externos tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas. Shein tomó esta decisión "tras las preocupaciones suscitadas por ciertos anuncios de vendedores externos independientes".

