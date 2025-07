Alguien coge por error el paquete que ha pedido a Shein: el cartel que deja es digno de ‘Aquí no hay quien viva’

En el edificio no habrá sonado el portero automático, pero lo que sí se ha activado es el protocolo CSI Vecindario. La vecina del piso 12, puerta 26, no ha necesitado más pruebas: su pedido de Shein ha desaparecido y alguien ha firmado por ella. Así que ha optado por cortar por lo sano y dejar una nota en el ascensor que bien podría haber redactado Marisa Benito, cigarro en mano, jersey de lunares y esa mirada de "te tengo fichado” que no necesita mayúsculas para imponer respeto.

El cartel, que ha circulado como la pólvora después de que lo compartiera la cuenta Líos de Vecinos en X, arranca con lo básico: ubicación exacta, tono pasivo-agresivo del nivel usuario avanzado y una advertencia disfrazada de súplica: "Si has cogido un paquete a mi nombre 'por error', te ruego me lo devuelvas". Hasta ahí, el mensaje mantiene la cortesía, aunque tensa como una cuerda de tender en día de viento.

Pero la cosa se pone seria enseguida: “He hablado con la empresa de paquetería y van a darme el piso donde ha sido entregado”. Aquí no hay indirectas: hay una investigación en marcha. Esa frase no se subraya porque ya te pone en tensión solo con leerla. Y por si aún nadie ha pillado la amenaza, la vecina lanza la bomba final: “Firmar en nombre de otra persona es un delito, de suplantación de identidad”.

La imagen, que @patryruiz ha publicado en Instagram y @alexherrero ha difundido en X, incluye varios comentarios que encapsulan el espíritu del cartel mejor que cualquier análisis sociológico. “Esto sí que no lo supero”, “Movida, movida” (frase mítica de Marisa Benito, el personaje que interpretaba Mariví Bilbao y que no necesitaba ver el paquete para saber que aquí había delito) y el remate definitivo: "Llega a ser de Zara y vienen los antidisturbios”. Tres frases, una escalera y una nota que ya merece su hueco en el tablón de anuncios del descansillo.

Por ahora nadie ha confirmado si el pedido ha regresado a su legítima dueña. Pero en esa comunidad de vecinos, quien vuelva a firmar sin permiso se arriesga a acabar en la próxima junta con abogado, fiscalía… y alguien gritando: “¡Váyase, señor Cuesta, váyase!”.