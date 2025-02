Gonzalo Miro pone el foco en esto para valorar la sentencia de Rubiales

El tertuliano Gonzalo Miro valoró este jueves en El Partidazo de la Cadena Cope la sentencia al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras dar un beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial que ganó España.

En concreto, el juez José Manuel Fernández-Prieto de la Audiencia Nacional le ha impuesto al exdirigente una multa de 20 euros durante 18 de meses, es decir, en total de unos 10.800 euros.

A Rubiales, tal y como muestra el fallo, también se le ha prohibido acercarse a la futbolista en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año. Además, se ha absuelto a los otros tres acusados, que son el exdirector de la Selección española, Albert Luque; el exseleccionador femenino Jorge Vilda; y el exresponsable de Marketing de la Federación, Rubén Rivera.

Miro, que ha comentado que la sentencia tiene "cosas buenas y cosas no tan buenas", la ha seguido valorando así, aunque primero ha hecho una matización: "Evito la opinión personal sobre las coacciones, que me extraña que haya que decirle a alguien 'o haces esto o te parte las piernas' para que realmente parezca que se está coaccionando a alguien".

"Sin embargo, a mí hay una cosa que creo que sí se está pasando por alto y me parece sorprendente, que es que no se tenga en cuenta que Rubiales era el presidente de la Federación y Jennifer Hermoso era una jugadora", ha subrayado poniendo el foco en este aspecto.

Miro ha reconocido que le parece "muy flipante" que no se tenga en cuenta este hecho. "Me parece muy flipante. ¿Es que es como los rangos aquí no han tenido absolutamente nada que ver?", ha concluido.