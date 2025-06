Hace una reflexión sobre la vida de las parejas que llevan mucho años y se lleva todos los aplausos

La creadora de contenido Callmebel @callmebeeeel_, una chica que se dedica a hacer reflexiones vitales en su cuenta de la red social, ha subido un vídeo comentando lo que opina de la vida de las parejas que llevan mucho años y su estabilidad.

Justo he visto un vídeo de una chica que hablaba que estaba pasando por un mal momento en su relación porque no estaba teniendo tanta intensidad, tantas citas, buenas, tanta conversación.

Había momentos en los que no sabía ni siquiera de qué hablar con su pareja. Quiero hablar de esto porque creo que es tan importante hablar de que una relación no es perfección, es todo lo contrario.

Es poder sentarte en un sofá y entender, y tener la capacidad y la madurez emocional. De entender que, aunque no hables con esa persona durante... Tres horas, no significa que estéis mal, no significa que lo vayáis a dejar.

Tenéis tanta estabilidad y os conocéis tan bien que no necesitáis estar en el PIC constantemente, y ahora inconscientemente, piensas, joder: si ahora nos estamos conociendo, llevamos uno, dos, tres años y no tenemos nada de qué hablar o no.

Tenemos ya nada interesante que contarnos. ¿Qué va a pasar dentro de diez años? Pues cosas maravillosas y en lo que te tienes que quedar tranquila, es que si tienes la capacidad y la confianza, como para quedarte.

Sentada en un sofá en silencio al lado de tu pareja, es que esa persona probablemente sea la indicada. Por favor, No confundamos esto con una relación que se está desgastando.

Una relación que no va a llegar a ningún puerto. No es así. Esto no es un motivo para dejar una relación, todo lo contrario, es un motivo para darte cuenta que esa persona te genera una confianza especial, una confianza y te hace poder estar tranquila, sin necesidad de estar constantemente agradando.