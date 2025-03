Hace este resumen de cómo es el sur de Madrid y provoca cerca de 2.000 comentarios

La usuaria de TikTok @mayte421 está provocando una multitud de comentarios, muy positivos, con su resumen en tono de humor de cómo son los pueblos y las gentes del sur de Madrid.

Empieza su repaso con lo que denomina "los jefes del sur, Getafe": "La cuna de la aviación, la capital del chándal bien llevado. Te encuentras por la calle a uno de Parla y a otro de Getafe con el mismo chándal y se nota. Un poquito. Se han hecho muchos mecánicos y futbolistas a partes iguales".

"Leganés: se les llama pepineros, ciudad universitaria, tiene hospital. Todo se resume en barras, cañas, tapeo... un respeto total por el 'qué pasa fiera", dice antes de pasar a Alcorcón: "El Tres Aguas es un punto de encuentro. Si no has quedado en el Tres Aguas no eres de Alcorcón".

"Móstoles: aquí empezó la independencia de España y también la costumbre de beberse dos litronas en un parque antes de entrar en una discoteca. Fuenlabrada: el baloncesto es religión, también es la cuna del 'qué pasa tronco", prosigue.

Habla también de otros pueblos "que suenan un poquito menos pero que son joyas": "Parla, gente con corazón de oro, la única ciudad donde puedes ver un quad haciendo caballitos a plena luz del día. Pinto: tiene parque, el Juan Carlos I. Se respira más barrio que en cualquier otro lugar, pero tienes que tener coche porque, si no, estás jodido".

"Valdemoro: Guardia Civil. Si no lo eres conoces a alguien que es Guardia Civil. Hay más cuarteles que bares", dice antes de seguir enumerando pueblos más pequeños de la zona.

"Resumen: Madrid sur tiene mucho flow, es el punto exacto entre el respeto y la amenaza. En Madrid sur, buena gente, mucho tapeo y tonterías las justas. Aquí no somos mejores que nadie, pero somos imprescindibles. Esto es así", zanja.