El cartel que han puesto a la entrada de un bar y que triunfa por su sabiduría popular

El cartel de un menú a la entrada de un restaurante.

La sabiduría popular es una gran fuente de información, ya sea a través de refranes o de frases que hemos escuchado toda la vida. Y es que hay para todo: amor, trabajo, meteorología...

Y esto lo han tenido claro en un bar que ha utilizado una de estas lecciones comunmente conocidas para ponerla en el cartel de la entrada y utilizarla directamente como su mejor estrategia de marketing.

En esta ocasión, ha sido el usuario Augusto (@augusrodri3) quien ha compartido a través de su cuenta de X -la red social anteriormente conocida como Twitter- una fotografía que ha desatado la risa entre la comunidad tuitera.

Y es que no hay red social que se resista a un buen cartel de bar. sacando sonrisas a miles de personas. En ella se puede ver una pizarra colocada en plena calle con un mensaje que mezcla humor, sabiduría popular y un toque de pragmatismo amoroso:

“Cásate con alguien que sepa cocinar. La belleza se acaba... el hambre NO.”

El tuit, acompañado por un escueto “Hay cartelitos...”, acumula más de 350.000 visualizaciones y casi 10.000 me gusta en apenas unas horas. Una muestra más de que las redes adoran esos pequeños destellos de ingenio cotidiano que se encuentran en la calle.

Muchos usuarios han aplaudido la ocurrencia del restaurante y han dejado comentarios como “Consejo del día”, “Prioridades claras” o “Sabiduría ancestral”. Otros incluso han bromeado asegurando que ya estaban buscando “a alguien que haga buenas croquetas” antes de hablar de amor.

Este tipo de pizarras se han convertido en todo un género viral: mensajes escritos con tiza que combinan humor, frases motivacionales o ironías sobre la vida moderna. En los últimos años, las redes se han llenado de fotos de bares que usan sus carteles no solo para atraer clientes, sino también para arrancar sonrisas.

El mensaje de este, en particular, ha calado por su sencillez: detrás de la broma hay una verdad innegable sobre las relaciones y las prioridades humanas. Porque sí, el amor puede ser eterno... pero enfrentarse al hambre sin una buena comida puede ponerlo a prueba.

En tiempos en que todo parece efímero, este pequeño cartel nos recuerda algo básico: el humor y la comida —en ese orden o al revés— siguen siendo ingredientes esenciales para la felicidad.