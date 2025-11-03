Se fija en lo que está pasando con las medias raciones en algunos bares: muchos temen que haya llegado para quedarse

Las medias raciones, en ocasiones, pueden ser perjudiciales para los hosteleros, que no suelen ver con buenos ojos que la gente haga este tipo de peticiones. Tomás, de Arroz y Desgracias, uno de los cocineros más mediáticos de España, por lo menos en Twitch, contó hace un tiempo qué ocurre cuando alguien pide una media ración en su local.

"Si venís a comer cuatro y me pides ocho medias raciones, el tiempo de preparación de una media ración es el mismo que de una entera, pero el precio no es el mismo y la cantidad tampoco, por tanto me vas a cargar mucho trabajo", explicó en una entrevista a El HuffPost en 2023.

Comentaron también que si hay una mesa de 16 personas, el local se organiza para atenderlos de la mejor manera posible a todos: "Si es una mesa que son cuatro, seis u ocho no le va a dedicar tanto espacio, no lo va a planificar para que la cocina pueda tener el tiempo necesario para esa mesa. Yo puedo gestionar tres comandas de cuatro personas pero si una de esas mesas se comporta como si fuera una de 16, a nosotros nos hace un roto".

Por supuesto, explicaron que el comensal está en su derecho de pedir y hacer lo que considere "pero cuando lo hagas quiero que sepas las consecuencias que tiene para las personas que trabajan".

Las medias raciones virales por su precio

En X se ha viralizado en las últimas horas la carta donde se ven los precios de una razón completa y de medias raciones. Lo llamativo es que el precio de la media ración es de uno o dos euros menos que los de la ración normal, cuando, por lo general, solía ser de la mitad.

Por ejemplo, en la lista de precios se puede ver que un plato que vale 11,95 en una ración completa cuesta 9,95 en la media ración. Y así con casi todos los demás platos. Lo más llamativo, por ejemplo, es la que vale 9,50 y la media ración 8,50; es decir, sólo un euro menos.

"Créame: no es fácil gestionar los precios actuales con los costes y las cantidades apropiadas. Como jefe de cocina sé de lo que hablo. La media ración y la tapa a buen precio van a pasar a la historia, no son rentables", ha señalado una persona.