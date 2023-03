Ione Belarra destroza el contador de 'me gusta' con su respuesta a este polémico tuit de Hernando

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha superado los 6.000 'me gusta' con la respuesta que ha dado a un polémico tuit que el senador del PP Rafael Hernando ha publicado este fin de semana.

Todo ello a raíz de unas declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', quien aseguró: "Sorprende que en este país relatar los datos de un estudio acerca de prácticas sexuales, provoque semejante revuelo. Lo que demuestra una vez más que en este país tenemos un problema para hablar de sexo".

Montero dio difusión a esas palabras respondiendo: "Necesitamos esta conversación en España. Gracias @Pam_Angela_". Y fue entonces cuando Hernando intervino en el asunto de una forma muy discutida.

"Estás pobres chicas de Podemos tienen una obsesión con la insatisfacción sexual q resulta preocupante. Entiendo q algunas se sientan mejor con el vibrador y el satisfayer q con sus parejas, pero deben entender q eso no les pasa a todas las españolas", escribió Hernando.

Y, por si fuera poco, el senado del PP añadió: "Problema de @PabloIglesias". Ione Belarra ha reaccionado también en Twitter al respecto: "Hoy Abascal nos ha llamado 'locas que están en el Consejo de Ministros' y Hernando 'pobres chicas de Podemos', pero son socios muy razonables con los que modificar la ley de libertad sexual".

"Que lo tengan claro, a pesar de la reacción machista, vamos a seguir avanzando", ha añadido. Pero no ha sido la única en Podemos que ha respondido. Lucía Muñoz Dalda, diputada de la formación morada, ha subido una foto del satisfayer junto al mensaje: "No tengas miedo Rafa y aprende de él, que no muerde".

Y el propio Echenique ha respondido: "Yo no sé si tuitear con la polla fuera es lo más sensato cuando uno es senador. Lo planteo como una duda casi epistemológica que tengo".