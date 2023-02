El chef José Andrés arma alboroto en Twitter con su durísima respuesta a Ione Belarra

El chef José Andrés, conocido por su labor social con su ONG World Central Kitchen, galardonada con el Princesa de Asturias de la Concordia en 2021, ha respondido con dureza a la ministra y líder de Podemos, Ione Belarra.

La dirigente de Podemos hizo un balance de la situación en Ucrania un año después de la invasión rusa y señaló que "esta guerra solo va a terminar con una negociación para lograr un alto al fuego o con un enfrentamiento militar entre potencias nucleares".

"Lamento decir que estamos más cerca del segundo escenario que del primero", apostilló Belarra ante los medios. Ha señalado Belarra que ha sido "un error" el haber contribuido a la "escala bélica" porque esto no ha ayudado nada a Ucrania: "Lo que necesitamos para ayudar al pueblo ucraniano es abrir cuanto antes una negociación avalada por los organismos internacionales".

Después, la ministra de Agenda 2030 se ha preguntado si después de mandar material militar lo siguientes será mandar soldados españoles a Ucrania: "Es evidente que haber contribuido a la escala bélica ha sido un error. Tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, todas nuestras ganas, en abrir una negociación avalada por organismos internacionales que logre un alto al fuego. La mayoría de las guerras terminan así".

Unas palabras que no han gustado nada al cocinero asturiano, que ha cargado con dureza contra la líder de Podemos. "Señora Ione Belarra coja un avión a Moscú. Reúnase con Putin @KremlinRussia_E dígale que deje de matar a niños, ancianos y mujeres. Bombardear escuelas y hospitales. De torturar a civiles. De crear hambrunas en África. Dígale que se vaya de Ucrania. Ucrania defiende su libertad", le ha espetado José Andrés a Belarra en Twitter.

Un mensaje que ha armado revuelo en Twitter y por el que ha recibido comentarios del tipo "dedíquese a cocinar" a lo que él ha respondido: "Gracias Marc. Yo creo que tengo el mismo derecho a comentar y opinar que el resto no? Yo no te digo a ti si sabes o no de fútbol o de Ansu Fati. Respeto tu opinión la comparta o no…un abrazo".

Señora @ionebelarra Coja un avión a Moscú. Reúnase con Putin @KremlinRussia_E dígale que deje de matar a niños, ancianos y mujeres. Bombardear escuelas y hospitales. De torturar a civiles. De crear hambrunas en Àfrica. Dígale que se vaya de Ucrania. Ucrania defiende su libertad. https://t.co/3DF4gUunNj — José Andrés🇺🇦 (@chefjoseandres) February 26, 2023