Milei, dos años de locuras y salidas de tono: rock, motosierras, narcisismo, clonaciones y discursos mesiánicos

El 19 de noviembre de 2023 quedará para siempre en la memoria colectiva de Argentina. Tal día como hoy hace dos años se consumó el cambio de ciclo en Argentina. Tras casi dos décadas de kirchnerismo -con un pequeño receso durante una legislatura- y en un contexto marcado por la polarización, una crisis económica galopante y una corrupción sistemática, los argentinos optaron por dar la espalda al representante de Unión por la Patria, Massa, y apoyar a una opción nueva y desconocida.

Bajo el nombre de La Libertad Avanza, llegaba al poder un anarcocapitalista que hasta entonces era conocido por sus soflamas impetuosas e irracionales contra los "zurdos" en televisión y tertulias. Su nombre es Javier Milei y este 19 de noviembre de 2025 cumple dos años como presidente de Argentina.

Y al margen de su impacto a nivel socioeconómico en el país, el fenómeno Milei es indiscutiblemente uno de los más destacados del panorama mundial. Pero esto no quiere decir que se trate de un atributo positivo ya que, si por algo se ha caracterizado el presidente de Argentina durante estos 730 días es por dejar infinidad de escenas esperpénticas, discursos desmedidos y en definitiva, imágenes que quedarán para la posteridad de la política no solo argentina, sino mundial... y no precisamente por ser especialmente edificantes.

Es complicado resumir y escoger los highlights de Milei pero vamos a hacer un esfuerzo por ilustrar lo mejor posible su paso por la Casa Rosada hasta el momento. Sin duda es digno de ver:

Milei, una 'estrella' del rock en el Luna Park: "Soy el Rey"

El presidente de Argentina, Javier Milei, podría considerarse como una persona polifacética. Y es que, además de ser actualmente el jefe del estado argentino, también es ¿cantante?¿rockero? No sabemos muy bien cómo definirlo, pero sin duda, representa de una manera fiel a la realidad una gran parte de su personalidad.

Sin embargo, lo más destacado en este aspecto, no es cómo canta -algo que cada uno valorará internamente-, sino qué canta y las formas tan vehementes de hacerlo. Una de sus apariciones 'estelares' y más destacadas tuvo lugar en el Luna Park, un pabellón bonaerense en el que Milei tenía programado un mitin político.

Pero su actividad sobre el escenario no se limitó a compartir ideas políticas, ya que el presidente argentino cantó, bailó y gritó la canción "Soy el Rey", moviendo los brazos y agitando su cuerpo como si estuviera poseído... típico de Milei. Y lo hizo ante miles de seguidores, que le vitoreaban y aclamaban cual estrella del rock. Y la realidad es que, pese a todo, no se puede negar que Milei es un auténtico showman.

Milei arrancando nombres de ministerios con pegatinas

Una de las escenas más polémicas de Milei se produjo nada más llegar a la presidencia de Argentina. Durante sus primeros días, y haciendo gala de su motosierra -que merece capítulo aparte, que más tarde veremos-, el presidente apareció en un vídeo grabado por su gabinete en el que se le veía arrancando de una pizarra pequeñas etiquetas que representaban los ministerios del país.

Siendo uno de sus lemas y proclamas reducir la estructura del Estado, es decir, disminuir drásticamente el número de ministerios y de funcionarios que viven del estado, Milei ejemplificó a la perfección su mensaje con este vídeo.

"Ministerio de Turismo, ¡afuera!, Ministerio de Cultura, ¡afuera!, Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sostenible, ¡afuera!, Ministerio de Ciencia, ¡afuera!, Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, ¡afuera!, Ministerio de Obras Públicas, 'afuera!", y así sucesivamente, Milei dejaba claro que llegaba con la "motosierra" para acabar con lo que él considera la razón de mayor peso "de la decadencia del país: el Estado".

Su icónico eslogan “¡Viva la libertad, carajo!”

Milei ha hecho de esta frase no solo un lema, sino una manera de pensar, de hacer política y de llegar a millones de personas. "Viva la libertad, carajo" se trata de una frase que Milei repite constantemente incluso antes de llegar a ser presidente. Hizo de estas cuatro palabras toda una máquina mediática y de hacer dinero: pancartas, camisetas, tazas, etc.

Y no solo es una frase que la diga de forma puntual frente a sus seguidores o en mítines, empujado a venirse arriba por la muchedumbre, sino que se la hemos visto pronunciar junto a numerosos líderes mundiales, en actos institucionales o en cumbres internacionales y convenciones de derecha a las que ha acudido durante estos años.

Sin embargo, esa forma de pronunciarlo y de exteriorizarlo, además de la -de por sí- falta de decoro y rigor político que en sí misma representa la oración, no deja de ser anómalo y extraño en un jefe de estado, más si cabe en entornos de cierto nivel y rodeado de todo tipo de empresarios de éxito, políticos y presidentes de gobierno. De hecho, es muy común escuchar esa frase de la boca de Milei cuando posa con otros presidentes ante las cámaras, algo que ha dejado en varias ocasiones rostros de circunstancia en sus homólogos.

"Tiemblen hijos de puta, tiemblen"

Sí, esas palabras también han sido pronunciadas pro Javier Milei durante su mandato. Y no se trata de un off the record, ni un micro abierto indebido. No, este tipo de expresiones, tan vulgares e irracionales, no son una casualidad o un desliz de Milei, sino todo lo contrario. Se vanagloria de este tipo de exposiciones públicas, como su muy célebre cita "al zurdo de mierda no le podés dar un cm porque lo utilizará para destrozarte".

En definitiva, unas actitudes poco edificantes pero cada vez más comunes, algo que se aprecia también en el nivel tan pobre de dialéctica que se estila de una forma cada vez más exagerada en el ámbito político.

La motosierra: poco más que añadir

Y si el lema anterior se ha convertido en todo un símbolo para sus votantes y simpatizantes, qué decir de la motosierra con la que Milei representa el recorte que quiere dar al Estado. Las imágenes de Milei cogiendo una motosierra se han repetido en muchísimos actos y mítines de su partido, ejemplificando la irrefrenable e impulsiva actitud del presidente en todo tipo de ámbitos.

Al igual que el "Viva la libertad, carajo", la motosierra ha acompañado al presidente argentino en infinidad de lugares formales e informales. Y nuevamente, esto saca a relucir la anómala actitud de Milei, que más que un presidente, en muchas ocasiones, parece un completo holligan durante un partido de fútbol.

Milei levanta una motosierra durante una celebración con miles de seguidores Getty Images

Polémica entrevista sobre criptomonedas (“criptofiasco”)

Pero si hay una metedura de pata por excelencia de Milei en estos dos primeros años de mandato -aparte de las acusaciones de corrupción de su hermana y asesora-, esa ha sido la relacionada con las criptomonedas. Concretamente hablamos de Libra, una criptomoneda que Milei aconsejó comprar a sus ciudadanos con un mensaje a través de su cuenta PERSONAL de X -y va en mayúscula porque este matiz será importante líneas abajo-.

"La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA", escribió el presidente argentino.

Sin embargo, y pese a un arranque fulgurante tras el anuncio, llegando a alcanzar una capitalización de 4.000 millones de dólares en pocas horas por la inversión masiva de los argentinos que confiaron en su presidente, en apenas unas horas, su valor volvió a caer cerca de un 80%. Todo ello después de que grandes ballenas -término usado en el mundo cripto para definir a grandes fortunas que manipulan el mercado a su antojo-, retiraran 90 millones de dólares.

¿Qué ocurrió después? Pues que el presidente eliminó el tuit y asunto zanjado. Aunque para gran parte de la población y los medios de comunicación continúa siendo un tema por resolver y por el que exigen explicaciones a Milei. Pero el presidente se niega a hacerlo y se escuda en que lo hizo desde su "cuenta personal y no presidencial", obviando -parece- que es el presidente de la República Argentina y que sus opiniones personales públicas son tan relevantes como las que vierte en un entorno político o institucional.

Pero su negativa a explicarlo va más allá. Tanto es así, que en una entrevista en la que fue preguntado por este asunto, Milei rehuyó la pregunta y miembros de su gabinete y seguridad ordenaron al periodista eliminar esa pregunta de cara a la emisión, ya que no había sido acordada previamente. Las imágenes hablan por sí solas...

Declaraciones sobre su 'inmortalidad' mesiánica

Y llegamos a una de sus facetas estrella, la cual -posiblemente- un experto tildaría de ser propia de una persona bastante narcisista. Y es que, en numerosas ocasiones, Milei se ha erigido como una especie de líder espiritual -algo así como Trump y su misión de hacer algo grande en el mundo- y casi un Mesías que ha llegado a presidente del Gobierno para salvar a su población desahuciada -cierto es- por políticas descabelladas de las anteriores administraciones.

Sin embargo, ese nivel de egocentrismo llegó a unos niveles inverosímiles al llegar a afirmar la siguiente frase durante una gira en Italia junto a su gran amiga Giorgia Meloni: “Si me mataran me harían inmortal, dudo que sean tan estúpidos”. Esta referencia, que suena a grandilocuencia puede revelar ciertamente el carácter y forma de ser de Milei.

Clonación y “asesoría perruna”

Uno de los capítulos más surrealistas de Milei -y ya es decir- se refiere a unos supuestos intentos de Milei por clonar a su perro Conan, fallecido en el año 2017. De hecho, las informaciones que han surgido en torno a este asunto, aseguran que Milei llegó a pagar para clonarlo.

Sin embargo, por si esto pareciera una más de sus excentricidades, la cosa va a más. Por un lado, hay que señalar que los nombres de sus cuatro perros -aunque en ocasiones ha dicho que eran cinco, también hay debate en torno a esto en la opinión pública- se corresponden con cuatro economistas: Murray Rothbard, Milton Friedman o Robert Lucas, por ejemplo, algo de por sí bastante llamativo.

Y son ellos, definidos por Milei como sus "hijos o nietos perrunos", los que -al estilo de Nicolás Maduro y el pájaro reencarnado en Hugo Chávez- le aconsejan y asesoran. Hasta el punto de asegurar que cada uno tiene un papel estratégico: uno se encarga de la economía, otro de la política, otro de analizar tendencias, etc.

Pero hay más, ya que también han surgido informaciones que señalan que Milei ha tratado de comunicarse en varias ocasiones con su perro Conan a través de una médium, llegando a intentar hacerlo en directo en un plató para "demostrar que es real". "¿Viste? Es verdad?", espetó Milei a la presentadora Neura Media, en una entrevista.

Idolatría desmesurada con líderes como Trump, Bukele o Musk

Y por último, este recopilatorio no podía terminar sin la idolatría y pleitesía casi divina de Milei a líderes como Trump y Bukele o a empresarios de la talla de Elon Musk. De hecho, en la primera ocasión que se encontró con el presidente de EEUU, Milei, al borde de las lágrimas, no paró de abrazarlo y darle las gracias por todo.

Por un momento, la imagen se asemejó más a un encuentro entre una superestrella de fútbol y un seguidor que a la de dos presidentes del Gobierno. Es tal la devoción de Milei por Trump que han sido numerosas las declaraciones en las que se ha deshecho en elogios sobre el presidente estadounidense, hasta el punto de realizar el famoso baile de Trump durante un mitin.

Sin embargo, por el momento no le está yendo mal. Trump le ha prometido fondos para ayudar a salvar la economía argentina y Elon Musk aseguró en su último encuentro que invertiría fuertemente en Argentina, al que definió como un país de oportunidades y en crecimiento.