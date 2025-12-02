Se monta la mundial en Argentina tras las palabras de El Xokas sobre Javier Milei

El streamer Joaquín Domínguez, conocido como El Xokas, ha tenido una nueva polémica al expresar su siempre tajante opinión sobre la situación de Argentina y sobre lo que ha supuesto la llegada de Javier Milei al poder.

Xokas ha ido dando algunos datos sobre la situación económica de argentina y ha llegado a afirmar que "el salario modal de Argentina ha crecido mucho" gracias a la labor del libertario Javier Milei.

"Vosotros venís de un Kirchnerismo que os estaba reventando, que os estaba pulverizando, que os estaba humillando y que os estaba sodomizando", les ha dicho Xokas a los propios argentinos, explicándoles su propia economía e idiosincrasia.

Según Xokas, los argentinos llevan así "décadas": "El pueblo argentino lleva décadas sometido y ahora gracias a dios está cambiando todo. Vuestra inflación ha parado de subir desmesuradamente y por fin los salarios están empezando a crecer, por mucho que te duela, esta es la realidad de Argentina. Por mucho que te duela y por mucho que odies a Milei y a quien te salga de la polla".

El pueblo argentino lleva décadas sometido y ahora gracias a dios está cambiando todo El Xokas

"Los datos no tienen partido político, son datos", ha zanjado sobre el tema en un vídeo que ha cruzado el charco y que está dando mucho juego en Argentina, donde los partidarios de Milei lo apoyan y los detractores lo critican.

Muchos le dicen que si tan bien se vive en Argentina que se vaya allí a vivir "con un salario promedio si tan bien están las cosas".

Algunos datos sobre Argentina

Según recoge El País en un artículo publicado este 1 de diciembre, en Argentina cierran 28 empresas al día. "La caída de ventas y la apertura de importaciones decretada por Milei golpean la producción nacional", reza el subtítulo del artículo escrito por Mar Centenera desde Buenos Aires.

La multinacional Whirlpool anunció esta misma semana el despido de 220 trabajadores por el cierre de su fábrica en Pilar, en la periferia norte de Buenos Aires, tras invertir 50 millones de dólares.

"Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en el primer año y medio de Milei, cerraron 17.063 empresas más de las que abrieron en Argentina, lo que equivale a 28 por día, con un saldo negativo de 236.845 puestos de trabajo", recoge también el artículo.