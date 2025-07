Javier Ruiz pone a Ayuso frente al espejo y da todos estos datos sobre su palacete: a ella no le va a gustar

Javier Ruiz ha tratado en Mañaneros 360 el caso del palacete que la Comunidad de Madrid ha comprado en Rascafría y del que hace uso la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El presentador de TVE ha hablado de lo que supone a "nivel moral".

"La mujer que ha acusado al presidente del Gobierno de usar palacetes, de tener residencias de verano hoy tiene esto. Échenle un vistazo a la casa. Esta es la casa que la Comunidad de Madrid ha comprado. Esta es la residencia de 4,3 millones de euros. 453 hectáreas que se ha comprado y que se pretendía sumar al parque nacional", ha dicho el presentador.

Ha añadido Ruiz que Parques Nacionales ha dicho que "a nosotros nadie nos ha consultado, esto se ha comprado, nadie ha dicho que sea de interés público". "De momento el desembolso está hecho, que vaya a pertenecer al Parque o no es otra cuestión. Hoy con esta patata caliente, Ayuso acaba de hablar para decir que no se ha llevado servicio y que en esta, tan bien decorada y con tan buen gusto esta mansión, que no ha pasado gastos", ha proseguido.

Sobre este asunto, Ayuso ha dicho concretamente: "He estado dos días en una casa y me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán con mis medios".

Tirando de humor, Ruiz ha dicho que lo que más le gusta es la zona de lectura y ese "sillón de leopardo" que es "de una clase infinita". "Del me pago mis propios trajes hemos pasado a me pago mis propias tortillas", ha dicho el presentador antes de dar paso a Antón Losada.

Para Ruiz, esto es una cuestión "de coherencia política": "Está escalando en lo político hasta el punto de que PSOE y PP hoy están en este tema como tema político".